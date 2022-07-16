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В Італії затримали вантаж із деталями для дронів зі США, який, імовірно, мав піти в Росію

Фінансова поліція і митна служба Італії в четвер заблокувала в порту Джоя-Тауро контейнерний вантаж з деталями для американських безпілотників, який вирушав із Канади – вони підозрюють, що вони призначались для Росії.
В Італії затримали вантаж із деталями для дронів зі США, який, імовірно, мав піти в Росію Фото: www.ekathimerini.com
Про це повідомляє  ANSA.
 
Зазначається, що офіційною країною призначення вантажу був задекларований Катар, але в італійських правоохоронців виникла підозра, що комплектуючі для безпілотників подвійного призначення можуть потрапити до Росії.
 
Вантаж було затримано за рішенням прокурора муніципалітету Пальмі, до якого входить Джоя-Тауро. Протягом найближчих днів планується відкрити контейнери та здійснити перевірку вантажу.
 
Як зазначає ANSA, розслідування є суворо конфіденційним, але, судячи з того, що стало відомо, тепер увага слідчих буде зосереджена на документації, що супроводжує контейнери, для встановлення справжнього пункту призначення.
 
Після цього правоохоронці будуть перевіряти те, чи комплектуючі відповідають супровідній документації і чи вони не можуть бути переобладнані для військового використання – для цього і будуть відкривати контейнери.
 
Нагадаємо, радник з нацбезпеки США Джейк Салліван раніше повідомив, що США мають інформацію про те, що Росія може отримати від Ірану сотні безпілотників для використання у війні проти України.
 
Навчання російських військових з безпілотниками, за словами Саллівана, можуть початись вже у липні.
 
Але міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан заперечив, що Тегеран збирається продати Москві сотні безпілотників для війни в Україні.
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16 07 2022 11:25
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