В МЗС Грузії розповіли, чи бачать шлях до НАТО для України та Грузії без ПДЧ

План дій щодо членства - "це інструмент, а не самоціль", а значно більшу вагу має готовність країн працювати в Альянсі

В МЗС Грузії вважають, що План дій щодо членства в НАТО є важливим інструментом для майбутнього членства Грузії та України, але головне, щоб двері Альянсу залишалися відчиненими.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це сказав заступник міністра закордонних справ Грузії Лаша Дарсаліа у рамках форуму "Україна 30. Міжнародна політика".

На запитання про те, чи є реалістична можливість, щоб Україна і Грузія стали членами НАТО, не проходячи через етап ПДЧ, він сказав, що дуже важливо, щоб союзники "вказали напрямок".

З іншого боку, зазначив він, План дій щодо членства - "це інструмент, а не самоціль", а значно більшу вагу має готовність країн працювати в Альянсі.

"Які б не були інструменти - ми готові користуватися ними. Тобто, і так, і ні. Це залежить від конкретних обставин. Важливо те, щоб було відчинене вікно можливостей", - зазначив Лаша Дарсаліа.

Нагадаємо, що в НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ