В Одесі буде військова адміністрація – Зеленський

Президент наголосив, що дуже багато питань щодо безпеки у місті занадто довго залишались без належної відповіді.

В Одесі з'явиться військово-цивільна адміністрація. Це необхідно для посилення оборони та підтримки міста.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського.

Голова держави розповів, що сьогодні у нього була розмова про ситуацію в прифронтових громадах і на півдні України, зокрема в Одесі.

"Одеса заслуговує на більший захист і більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації - надто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишалося без належної відповіді. Усі ефективні рішення буде ухвалено", - додав Зеленський. За його словами, керівника Одеської військової адміністрації буде призначено найближчим часом.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив про рішення щодо низки осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства. Серед них - мер Одеси Геннадій Труханов.