В Одесі буде військова адміністрація – Зеленський

14 жовтня 2025, 21:33
В Одесі буде військова адміністрація – Зеленський
Володимир Зеленський
Президент наголосив, що дуже багато питань щодо безпеки у місті занадто довго залишались без належної відповіді.
В Одесі з'явиться військово-цивільна адміністрація. Це необхідно для посилення оборони та підтримки міста.
 
Про це йдеться у вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського.
 
Голова держави розповів, що сьогодні у нього була розмова про ситуацію в прифронтових громадах і на півдні України, зокрема в Одесі.
 
"Одеса заслуговує на більший захист і більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації - надто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишалося без належної відповіді. Усі ефективні рішення буде ухвалено", - додав Зеленський.
 
За його словами, керівника Одеської військової адміністрації буде призначено найближчим часом.

 

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив про рішення щодо низки осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства. Серед них - мер Одеси Геннадій Труханов.

