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В ООН зробили заяву щодо перебування на борту російського Іл-76 українських військовополонених

26 січня 2024, 10:35
В ООН зробили заяву щодо перебування на борту російського Іл-76 українських військовополонених
Фото: Укрінформ
Україна закликала до проведення міжнародного розслідування.

Наразі в Організації Об'єднаних Націй не можуть встановити, чи перебували на борту літака Іл-76, що впав у Бєлгородській області, українські військовополонені.

Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло на засіданні Ради Безпеки ООН.

"ООН не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи. Очевидно те, що інцидент стався в контексті вторгнення росії в Україну та війни, що триває", - сказала заступниця генсека ООН.

Вона зауважила, що за даними москви, на борту літака перебували 65 українських військовополонених, шість російських членів екіпажу і троє російських військовослужбовців, а також додала, що у Києві заявляють, що судно могло перевозити ракети для армії рф.

Дікарло також нагадала, що Україна закликала до проведення міжнародного розслідування інциденту. Крім того, вона наголосила, що останніми тижнями масштаби та інтенсивність атак на українські населені пункти зросли, а це, з її слів, вказує на небезпечну траєкторію війни. Представниця ООН висловила стурбованість через ракетні удари рф по цивільних районах, які забирають життя мирних жителів, а також завдають руйнування критично важливої інфраструктури.

Нагадаємо, що 24 січня у Бєлгородській області рф упав літак Іл-76. Інцидент стався в Корочанському районі в селі Яблуново. росЗМІ стверджують, що на борту загалом було нібито близько 70 людей.

російські пропагандисти та Міноборони поширили інформацію, що нібито на борту перебували українські військовополонені, яких начебто перевозили для обміну. Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що не може підтвердити перебування українців на борту.

Тим часом українське ГУР утримується від коментарів щодо оприлюднених росією списків українських полонених, які нібито могли перебувати на борту літака. Україна наполягає на проведенні міжнародного розслідування, щоб точно з’ясувати всі деталі того, що сталось.

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