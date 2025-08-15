У Швеції сталася стрілянина поблизу мечеті: є поранені
15 серпня 2025, 20:17
Фото: a7.org
Двох постраждалих доставили до лікарні.
Сьогодні, 15 серпня, у шведському місті Еребру сталася стрілянина поблизу мечеті, внаслідок якої було поранено двох людей.
Про це повідомила державна телерадіокомпанія SVT з посиланням на заяву поліції.
За словами очевидців, інцидент стався незабаром після завершення молитви, коли люди виходили з мечеті. Обох поранених доставили до лікарні.
Правоохоронці розслідують інцидент як замах на вбивство.