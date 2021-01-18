В Україні на водних об'єктах у день Водохреща чергуватимуть майже 2 тис. рятувальників - ДСНС
"19 січня в Україні відзначається одне з найважливіших релігійних свят - Водохреще. Традиційно цього дня люди вирушать до водойм, щоб зануритися в крижану воду. Для того, щоб уникнути при цьому надзвичайних подій, у кожному регіоні визначено офіційні місця, куди можна прийти та скупатися. Там чергують рятувальники, водолази ДСНС і медичні працівники. Загалом на водоймах країни встановлено понад 600 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді", - зазначається в повідомленні.
Також напередодні Водохреща в усій країні фахівці Служби порятунку проводили інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо безпечного перебування на замерзлих річках і озерах, а також практичні тренування.
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