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В Україні на водних об'єктах у день Водохреща чергуватимуть майже 2 тис. рятувальників - ДСНС

В Україні в день Водохреща, 19 січня, на водних об'єктах у всій країні чергуватимуть майже 2 тис. рятувальників і 375 одиниць техніки, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
В Україні на водних об Фото: Наталья Жаркова / Facebook

"19 січня в Україні відзначається одне з найважливіших релігійних свят - Водохреще. Традиційно цього дня люди вирушать до водойм, щоб зануритися в крижану воду. Для того, щоб уникнути при цьому надзвичайних подій, у кожному регіоні визначено офіційні місця, куди можна прийти та скупатися. Там чергують рятувальники, водолази ДСНС і медичні працівники. Загалом на водоймах країни встановлено понад 600 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді", - зазначається в повідомленні.

Також напередодні Водохреща в усій країні фахівці Служби порятунку проводили інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо безпечного перебування на замерзлих річках і озерах, а також практичні тренування.

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18 01 2021 15:18
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