В Україні викрили хакерів, які завдали шкоди іноземним компаніям на пів мільярда доларів

У ході міжнародної спецоперації, проведеної спільно з правоохоронцями Республіки Корея та США, прокурори Офісу Генерального прокурора (із - ред.) працівниками Департаменту кіберполіції та слідчими Головного слідчого управлінням Національної поліції України викрили хакерське угруповання, яке здійснювало розповсюдження вірусу-шифрувальника та спричинило іноземним компаніям збитки на загальну суму близько півмільярда доларів

Під час міжнародної спецоперації в Україні затримали хакерів, які завдали корейським компаніям і американським університетам збитків на півмільярда доларів.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує пресслужба ОГП.

"У ході міжнародної спецоперації, проведеної спільно з правоохоронцями Республіки Корея та США, прокурори Офісу Генерального прокурора (із - ред.) працівниками Департаменту кіберполіції та слідчими Головного слідчого управлінням Національної поліції України викрили хакерське угруповання, яке здійснювало розповсюдження вірусу-шифрувальника та спричинило іноземним компаніям збитки на загальну суму близько півмільярда доларів", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, група осіб, яка діє в Україні, атакувала у 2019 році вірусом-шифрувальником “Clop” чотири корейські компанії. В результаті було заблоковано 810 внутрішніх серверів та персональних комп’ютерів працівників.

У 2021 році угруповання здійснило атаку та зашифрувало персональні дані співробітників і фінансові звіти Медичної школи університету Стенфорда, Університету Меріленду та Університету Каліфорнії у Сполучених Штатах Америки.

За дешифровку інформації хакери отримували "викуп" у криптовалюті, а в разі несплати, погрожували оприлюднити конфіденційні дані потерпілих.

Під час 24 обшуків в Києві та області за місцями проживання шести членів групи правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, 8 автомобілів, близько 58 тис. доларів, 3000 євро, понад 1,5 млн грн готівки, а також документацію із доказами протиправної діяльності.

Наразі тривають слідчі та інші процесуальні дії, спрямовані на притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.