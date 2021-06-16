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В Україні викрили хакерів, які завдали шкоди іноземним компаніям на пів мільярда доларів

У ході міжнародної спецоперації, проведеної спільно з правоохоронцями Республіки Корея та США, прокурори Офісу Генерального прокурора (із - ред.) працівниками Департаменту кіберполіції та слідчими Головного слідчого управлінням Національної поліції України викрили хакерське угруповання, яке здійснювало розповсюдження вірусу-шифрувальника та спричинило іноземним компаніям збитки на загальну суму близько півмільярда доларів
Під час міжнародної спецоперації в Україні затримали хакерів, які завдали корейським компаніям і американським університетам збитків на півмільярда доларів.
В Україні викрили хакерів, які завдали шкоди іноземним компаніям на пів мільярда доларів Фото: Ukrinform
Як повідомляє Укрінформ, про це інформує пресслужба ОГП.
 
"У ході міжнародної спецоперації, проведеної спільно з правоохоронцями Республіки Корея та США, прокурори Офісу Генерального прокурора (із - ред.) працівниками Департаменту кіберполіції та слідчими Головного слідчого управлінням Національної поліції України викрили хакерське угруповання, яке здійснювало розповсюдження вірусу-шифрувальника та спричинило іноземним компаніям збитки на загальну суму близько півмільярда доларів", - йдеться у повідомленні.
 
За даними слідства, група осіб, яка діє в Україні, атакувала у 2019 році вірусом-шифрувальником “Clop” чотири корейські компанії. В результаті було заблоковано 810 внутрішніх серверів та персональних комп’ютерів працівників.
 
У 2021 році угруповання здійснило атаку та зашифрувало персональні дані співробітників і фінансові звіти Медичної школи університету Стенфорда, Університету Меріленду та Університету Каліфорнії у Сполучених Штатах Америки.
 
За дешифровку інформації хакери отримували "викуп" у криптовалюті, а в разі несплати, погрожували оприлюднити конфіденційні дані потерпілих.
 
Під час 24 обшуків в Києві та області за місцями проживання шести членів групи правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, 8 автомобілів, близько 58 тис. доларів, 3000 євро, понад 1,5 млн грн готівки, а також документацію із доказами протиправної діяльності.
 
Наразі тривають слідчі та інші процесуальні дії, спрямовані на притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
 
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16 06 2021 15:36
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