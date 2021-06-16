НОВИНИПід час міжнародної спецоперації в Україні затримали хакерів, які завдали корейським компаніям і американським університетам збитків на півмільярда доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні викрили хакерів, які завдали шкоди іноземним компаніям на пів мільярда доларів
У ході міжнародної спецоперації, проведеної спільно з правоохоронцями Республіки Корея та США, прокурори Офісу Генерального прокурора (із - ред.) працівниками Департаменту кіберполіції та слідчими Головного слідчого управлінням Національної поліції України викрили хакерське угруповання, яке здійснювало розповсюдження вірусу-шифрувальника та спричинило іноземним компаніям збитки на загальну суму близько півмільярда доларів
Фото: Ukrinform
Як повідомляє Укрінформ, про це інформує пресслужба ОГП.
"У ході міжнародної спецоперації, проведеної спільно з правоохоронцями Республіки Корея та США, прокурори Офісу Генерального прокурора (із - ред.) працівниками Департаменту кіберполіції та слідчими Головного слідчого управлінням Національної поліції України викрили хакерське угруповання, яке здійснювало розповсюдження вірусу-шифрувальника та спричинило іноземним компаніям збитки на загальну суму близько півмільярда доларів", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, група осіб, яка діє в Україні, атакувала у 2019 році вірусом-шифрувальником “Clop” чотири корейські компанії. В результаті було заблоковано 810 внутрішніх серверів та персональних комп’ютерів працівників.
У 2021 році угруповання здійснило атаку та зашифрувало персональні дані співробітників і фінансові звіти Медичної школи університету Стенфорда, Університету Меріленду та Університету Каліфорнії у Сполучених Штатах Америки.
За дешифровку інформації хакери отримували "викуп" у криптовалюті, а в разі несплати, погрожували оприлюднити конфіденційні дані потерпілих.
Під час 24 обшуків в Києві та області за місцями проживання шести членів групи правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, 8 автомобілів, близько 58 тис. доларів, 3000 євро, понад 1,5 млн грн готівки, а також документацію із доказами протиправної діяльності.
Наразі тривають слідчі та інші процесуальні дії, спрямовані на притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
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16 06 2021 15:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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