В Україні виявили ще 8,6 тисячі нових випадків коронавірусу, 467 людей померли від ускладнень

В Україні вчора, 6 грудня, зафіксували 8 655 нових випадків коронавірусного захворювання.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, пише Громадське.

Серед виявлених учора хворих - 716 дітей та 200 медпрацівників. Госпіталізували 1 349 людей із підозрою чи підтвердженим COVID-19.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 270), Полтавській (716) та Донецькій (689) областях.

Лабораторії зробили 70 934 тести на коронавірус: методом ПЛР - 30 560, методом ІФА - 6 804. Також зробили 33 570 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 16,1 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Від початку пандемії в нас виявили 3 510 610 випадків COVID-19. З них 88 986 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3 мільйони громадян - одужали.

Нагадаємо, що із 6 грудня карантинні правила стали жорсткішими в Україні: відвідувати концерти, кінопокази, спортзали, торгові центри, кав’ярні й ресторани можна лише з сертифікатом про вакцинацію проти Covid-19, довідкою про одужання або негативним тестом.