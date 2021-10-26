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В Україні за добу – понад 19 тисяч випадків коронавірусу, 734 хворих померли

За добу 25 жовтня в Україні зафіксовано 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1414, медпрацівників – 338)
Минулої доби в Україні зафіксовано 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, летальних випадків – 734.
В Україні за добу – понад 19 тисяч випадків коронавірусу, 734 хворих померли Фото: з вільного доступу
Про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
 
"За добу 25 жовтня в Україні зафіксовано 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1414, медпрацівників – 338)", - йдеться у повідомленні.
 
Також за минулу добу госпіталізовано 2 939 осіб, одужало – 9 738 осіб.
 
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 803 159 осіб, одужало – 2 390 112 осіб, летальних випадків – 64 936, проведено ПЛР-тестувань – 14 082 277.
 
Як зазначається, за добу вакциновано проти коронавірусу 254 920 людей. Одну дозу отримали 185 786, повністю імунізовані - 69 134 людини.
 
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 151 480 людей, з них отримали одну дозу – 9 151 478, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 058 802 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 16 210 280 щеплень.
 
94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.
 
Як повідомлялося, за попередню добу, 24 жовтня, в Україні зафіксували 14 634 нових підтверджених випадків COVID-19.
 
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26 10 2021 09:32
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