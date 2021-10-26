НОВИНИМинулої доби в Україні зафіксовано 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, летальних випадків – 734.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні за добу – понад 19 тисяч випадків коронавірусу, 734 хворих померли
За добу 25 жовтня в Україні зафіксовано 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1414, медпрацівників – 338)
Фото: з вільного доступу
Про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"За добу 25 жовтня в Україні зафіксовано 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1414, медпрацівників – 338)", - йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу госпіталізовано 2 939 осіб, одужало – 9 738 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 803 159 осіб, одужало – 2 390 112 осіб, летальних випадків – 64 936, проведено ПЛР-тестувань – 14 082 277.
Як зазначається, за добу вакциновано проти коронавірусу 254 920 людей. Одну дозу отримали 185 786, повністю імунізовані - 69 134 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 151 480 людей, з них отримали одну дозу – 9 151 478, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 058 802 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 16 210 280 щеплень.
94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.
Як повідомлялося, за попередню добу, 24 жовтня, в Україні зафіксували 14 634 нових підтверджених випадків COVID-19.
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