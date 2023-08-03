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CУСПІЛЬСТВО

В Україні залишилося менше 5% прихильників Сталіна, на території росії – більше 60%

03 серпня 2023, 11:47
В Україні залишилося менше 5% прихильників Сталіна, на території росії – більше 60%
На території росії між 2012 і 2023 роками частка тих, хто позитивно сприймає Сталіна, зросла з 28% до 63%.

У 2023 році лише 4% українців позитивно ставляться до Сталіна, негативно - 61%. На території росії ситуація протилежна.

Про це повідомляє опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, до Революції Гідності меншість населення (23%) мала позитивне ставлення до Сталіна. Хоча водночас негативне ставлення ще не домінувало (37%). До 2021 року ситуація істотно не змінювалася, хоча загальний тренд був скоріше у сторону зниження частки тих, хто позитивно ставиться до Сталіна.

Після повномасштабного вторгнення громадська думка населення кристалізувалася - улітку 2022 року 64% респондентів негативно ставилися до Сталіна, а частка тих, хто ставився позитивно, становила 5%. Станом на 2023 рік 61% респондентів негативно ставляться до Сталіна (деяке зниження за рахунок зростання з 23% до 26% тих, хто має байдуже ставлення), позитивно - лише 4%.

КМІС наводить дані "Левада-центру" щодо ставлення жителів росії до Сталіна, де стрімко зростала прихильність до нього і зараз більшість мають позитивне ставлення. На території росії між 2012 і 2023 роками частка тих, хто позитивно сприймає Сталіна, зросла з 28% до 63%.

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, ставлення до Сталіна - яскравий ціннісний маркер, який демонструє прірву між українцями і росіянами.

За його словами, російське суспільство виявилося морально деградованим, нездатним до здорової рефлексії та нездатним до критичного погляду під тиском пропаганди, що формувала позитивний імідж диктатора.

"Ми бачимо збереження позитивного ставлення до одного з найстрашніших і найжорстокіших тиранів в історії людства навіть серед молодих росіян. Недивно тоді, що більшість росіян схвально ставляться до війни проти України і українців", - сказав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 26 травня - 5 червня 2023 року серед 984 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Сталінопитування

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