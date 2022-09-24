НОВИНИПлатформа WeRUkraine створена в рамках глобального проекту Meta History: Museum of WarПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні запустили першу платформу про війну з використанням високих технологій
Фото: NFT
На сайті проекту глядачі можуть поринути в реалії війни, яку веде росія проти України, за допомогою AR/VR-турів та прямих трансляцій. Про це Укрінформу повідомив CEO проекту Василь Копанов.
За його словами, тури та трансляції ведуться з міст, звільнених від російських загарбників, з історичних та культурних об’єктів, що були знищені чи зруйновані російською армією.
"WeRUkraine має на меті поєднати нові технології, щоб привернути увагу до підтримки України в її боротьбі за незалежність, показуючи реальну війну без редагування дійсності", - каже Копанов.
На платформі вже доступні перші 10 VR-місць, серед яких - Буча, Гостомель, Бородянка, станція метро Лук’янівка, яка постраждала від ракетного обстрілу.
"Ми хочемо показати реальність війни, від якої не по собі навіть тоді, коли ви спостерігаєте за нею з власної, безпечної домівки. А тепер уявіть, що те ж саме відбувається з вами в реальному житті. На нашій платформі ви можете просто натиснути кнопку та зупинити це. Проте українці так не можуть - просте мирне життя нам тепер недоступне. Для нас війна відбувається щодня, тут і зараз. Але є спосіб зупинити це - співчуття. Справжнє співчуття — це дія. Задонатьте, і ми разом покінчимо з російською агресією", - каже Копанов.
З початку війни музей вже зібрав понад $1,2 млн для Збройних Сил України та відновлення культурної спадщини України. Партнерами проєкту стали Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство культури та інформаційної політики.
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24 09 2022 21:20 МЕДІА
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