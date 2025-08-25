В Україну прибув прем’єр-міністр Норвегії
25 серпня 2025, 11:29
Фото: Главком
Норвезького лідера на столичному залізничному вокзалі зустріли Єрмак і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
У Київ прибув прем’єр-міністра Норвегії Йонас Гар Стере.
Про це повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Норвезького лідера на столичному залізничному вокзалі зустріли Єрмак і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
“Для нас важливо відчувати підтримку справжніх союзників. Норвегія завжди поруч із нашим народом, суттєво допомагає оборонці, і ми цінуємо цю надійну солідарність”, ‒ підкреслив очільник ОП.
Нагадаємо, що Норвегія 24 серпня оголосила про виділення України семи додаткових млрд крон (понад $460 млн) для підтримки протиповітряної оборони. Разом з Німеччиною країна поставить України дві системи Patriot та ракети до них.