В ЄС 29-30 серпня обговорять 19-й пакет санкцій проти рф
Під час неформального засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу у форматі "Гімніх", яке відбудеться 29-30 серпня в Копенгагені, вперше на міністерському рівні розглянуть 19-й пакет санкцій проти росії.
Про це інформує Європейська правда, посилаючись на дипломата однієї з держав ЄС у Брюсселі.
Європейські міністри, які зберуться на зустріч, організовану Данією - нинішньою головуючою в ЄС, обговорять посилення санкційного тиску на росію.
"Під час неформальної зустрічі в форматі Гімніх у Копенгагені наприкінці серпня міністри закордонних справ обговорять новий пакет санкцій проти Російської Федерації", - підтвердив дипломат.
Він уточнив, що в порядку денному заходу буде окремий пункт, присвячений посиленню тиску на Росію, зокрема через санкції та протидію діяльності тіньового флоту РФ.
"Наразі над проєктом 19-го пакета санкцій працює Єврокомісія, а також Європейська служба зовнішніх справ", - додав співрозмовник.
Попередній, 18 пакет, ввели лише на початку цього місяця.