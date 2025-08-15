В ЄС 29-30 серпня обговорять 19-й пакет санкцій проти рф

Відбудеться це під час неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС.

Під час неформального засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу у форматі "Гімніх", яке відбудеться 29-30 серпня в Копенгагені, вперше на міністерському рівні розглянуть 19-й пакет санкцій проти росії.

Про це інформує Європейська правда, посилаючись на дипломата однієї з держав ЄС у Брюсселі.

Європейські міністри, які зберуться на зустріч, організовану Данією - нинішньою головуючою в ЄС, обговорять посилення санкційного тиску на росію.

"Під час неформальної зустрічі в форматі Гімніх у Копенгагені наприкінці серпня міністри закордонних справ обговорять новий пакет санкцій проти Російської Федерації", - підтвердив дипломат.

Він уточнив, що в порядку денному заходу буде окремий пункт, присвячений посиленню тиску на Росію, зокрема через санкції та протидію діяльності тіньового флоту РФ.

"Наразі над проєктом 19-го пакета санкцій працює Єврокомісія, а також Європейська служба зовнішніх справ", - додав співрозмовник.