В ЄС 29-30 серпня обговорять 19-й пакет санкцій проти рф

15 серпня 2025, 16:31
В ЄС 29-30 серпня обговорять 19-й пакет санкцій проти рф
Фото: gettyimages.com
Відбудеться це під час неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС.

Під час неформального засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу у форматі "Гімніх", яке відбудеться 29-30 серпня в Копенгагені, вперше на міністерському рівні розглянуть 19-й пакет санкцій проти росії.

Про це інформує Європейська правда, посилаючись на дипломата однієї з держав ЄС у Брюсселі.

Європейські міністри, які зберуться на зустріч, організовану Данією - нинішньою головуючою в ЄС, обговорять посилення санкційного тиску на росію.

"Під час неформальної зустрічі в форматі Гімніх у Копенгагені наприкінці серпня міністри закордонних справ обговорять новий пакет санкцій проти Російської Федерації", - підтвердив дипломат.

Він уточнив, що в порядку денному заходу буде окремий пункт, присвячений посиленню тиску на Росію, зокрема через санкції та протидію діяльності тіньового флоту РФ.

"Наразі над проєктом 19-го пакета санкцій працює Єврокомісія, а також Європейська служба зовнішніх справ", - додав співрозмовник.

Попередній, 18 пакет, ввели лише на початку цього місяця. 

 

 

