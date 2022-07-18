В ЄС цього тижня розраховують на угоду щодо розблокування експорту зерна з України

Ми робимо все можливе, щоб експортувати зерно по лінії солідарності через Чорне море, через Болгарію і Румунію, але цього недостатньо, тому я сподіваюся цього тижня на угоду про розблокування Одеси та інших українських портів

В Євросоюзі розраховують на домовленість між Україною та Росією щодо розблокування експорту зерна вже цього тижня.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Ми робимо все можливе, щоб експортувати зерно по лінії солідарності через Чорне море, через Болгарію і Румунію, але цього недостатньо, тому я сподіваюся цього тижня на угоду про розблокування Одеси та інших українських портів", - сказав він.

"Від цього залежить життя тисяч людей, десятків тисяч людей. Тому це не дипломатичні ігри, це питання життя і смерті. Захід наполягає, що Росія має розблокувати і дозволити експорт українського зерна. Росія використовує їжу як зброю, незважаючи на те, що це впливає на десятки тисяч життів. Про це треба говорити голосно", - додав він.

Нагадаємо, Україна на чотиристоронніх переговорах у Стамбулі щодо експорту українського зерна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для безпечного судноплавства.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі в середу домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.

А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що під час чотиристоронньої зустрічі в Стамбулі сторони досягли "критичного" прогресу щодо питання експорту зерна з України морським шляхом.