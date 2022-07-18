RSS
НОВИНИ

В ЄС цього тижня розраховують на угоду щодо розблокування експорту зерна з України

Ми робимо все можливе, щоб експортувати зерно по лінії солідарності через Чорне море, через Болгарію і Румунію, але цього недостатньо, тому я сподіваюся цього тижня на угоду про розблокування Одеси та інших українських портів
В Євросоюзі розраховують на домовленість між Україною та Росією щодо розблокування експорту зерна вже цього тижня.
В ЄС цього тижня розраховують на угоду щодо розблокування експорту зерна з України Фото: au.ibtimes.com
Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, пише "Європейська правда".
 
"Ми робимо все можливе, щоб експортувати зерно по лінії солідарності через Чорне море, через Болгарію і Румунію, але цього недостатньо, тому я сподіваюся цього тижня на угоду про розблокування Одеси та інших українських портів", - сказав він.
 
"Від цього залежить життя тисяч людей, десятків тисяч людей. Тому це не дипломатичні ігри, це питання життя і смерті. Захід наполягає, що Росія має розблокувати і дозволити експорт українського зерна. Росія використовує їжу як зброю, незважаючи на те, що це впливає на десятки тисяч життів. Про це треба говорити голосно", - додав він.
 
Нагадаємо, Україна на чотиристоронніх переговорах у Стамбулі щодо експорту українського зерна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для безпечного судноплавства.
 
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі в середу домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.
 
А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що під час чотиристоронньої зустрічі в Стамбулі сторони досягли "критичного" прогресу щодо питання експорту зерна з України морським шляхом.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 07 2022 15:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.