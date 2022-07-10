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В Європі закриють найбільше газове родовище попри енергетичну кризу

Нідерланди не продовжуватимуть експлуатувати газове родовище в Гронінгені через викликані ним землетруси, які торкнулися мешканців цього району.
В Європі закриють найбільше газове родовище попри енергетичну кризу Фото: з вільного доступу
Про це заявив прем'єр-міністр Марк Рютте, пише Euractiv.
 
Гронінген - одне з найбільших газових родовищ у світі та найбільше в Європі. Воно потенційно могло б замінити постачання газу із Росії.
 
Гігантське газове родовище в Нідерландах колись виробляло понад 40 мільярдів кубометрів газу на рік, що еквівалентно 10% споживання ЄС.
 
Перші невеликі підземні поштовхи Гронінген зафіксував у 1986 році. Відтоді їх сталися сотні інших. Хоча більшість з них можливо виявити лише за спеціальними приладами, у 2012 році в провінції стався землетрус магнітудою 3,6, що призвело до тисяч позовів про відшкодування матеріальних збитків.
 
Починаючи з 2014 року, уряд Нідерландів встановив дедалі суворіші обмеження на видобуток із родовища, і видобуток впав з 54 мільярдів кубічних метрів у 2013 році до очікуваних 4,5 мільярдів кубічних метрів цього року.
 
Рютте сказав журналістам, що не хоче продовжувати розробку газового родовища Гронінген, але додав, що на зустрічі у Празі лідери ЄС дійшли єдиної думки, що "ми маємо знизити ціни на газ" перед обговоренням енергетичної кризи у п'ятницю.
 
Представники країн ЄС також мають зустрітися у Празі 11-12 жовтня на неформальній енергетичній раді. У найближчі кілька тижнів можуть бути вжиті нові заходи щодо подолання енергетичної кризи, зокрема заходи, спрямовані безпосередньо на високі ціни на газ.
 
Що стосується Нідерландів, Рютте сказав, що рахунки буде знижено "за рахунок обмеження цін для окремих домогосподарств до певної кількості регулярного використання газу та електрики".
 
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07 10 2022 17:31
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