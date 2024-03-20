Вашингтон тисне на Raiffeisen, щоб той відмовився від угоди з російським олігархом – Reuters

Вашингтон може накласти штрафні санкції на банк, якщо угода порушить існуючі заборони.

Сполучені Штати тиснуть на австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) – найбільший західний банк, що залишився працювати в росії, щоб той відмовився від планів купівлі віденської промислової компанії Strabag російського підсанкційного олігарха Олєга Дєріпаскі за 1,5 мільярда євро.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

В останні тижні високопоставлені чиновники Міністерства фінансів США підкреслювали свою стурбованість з приводу цієї транзакції під час зустрічей з керівництвом банку та австрійською владою. Американські урядовці, які вважають, що Дерипаска отримає вигоду від продажу, зажадали від банку надати детальну інформацію про осіб і компанії, які беруть участь в угоді, розповіли співрозмовники агентства, які зазначили, що втручання Вашингтона може зірвати угоду.

За словами двох джерел, якщо RBI піде на угоду і буде доведено, що вона підпадає під санкції США, Вашингтон може накласти на банк штрафні санкції. У світлі позиції США один співрозмовник сказав, що австрійська влада не буде давати «зелене світло», а інший сказав, що сам банк готується відмовитися від угоди.

Представник банку заявив, що він «старанно перевірив відповідність угоди зі Strabag усім застосовним санкціям до її підписання» і протягом останніх тижнів "проінформував усі відповідні органи влади, включаючи Міністерство фінансів США та OFAC (Управління з контролю за іноземними активами)".

Прессекретар Дєріпаскі, коментуючи інформацію Reuters, вказала на попередні заяви, в яких вона говорила, що олігарх не контролює компанію, яка володіє часткою Strabag, і назвала західні санкції помилковими і такими, що ґрунтуються на неправдивих звинуваченнях.

Речник Європейської комісії, яка контролює санкції ЄС проти олігархів, включно з Дерипаскою, заявив, що їй відомо про цю транзакцію, і вона «звернулася за роз'ясненнями до австрійської влади, відповідь якої ще не надійшла».

"Досі ключові австрійські чиновники, роздратовані тим, що вони вважають «знущанням США над маленькою нейтральною країною», боролися на боці банку, оскільки він є частиною впливової промислової групи, яка лежить в основі економіки країни. Але двоє людей, знайомих з урядом, сказали, що чиновники не налаштовані захищати останню угоду щодо частки в Strabag, яка побудувала олімпійський стадіон для зимових ігор у Сочі і розкішні апартаменти в москві", – зазначає Reuters.