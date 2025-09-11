Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Вбивство української біженки у США: нападник пояснив свій мотив

11 вересня 2025, 18:36
джерело Iryna Zarutska/Фейсбук
Ірина Заруцька, біженка з України, була жорстоко вбита 22 серпня на станції швидкісного трамвая.

Підозрюваний у вбивстві біженки з України Ірини Заруцької, 34-річний Декарлос Браун, пояснив мотив свого нападу, заявивши, що уряд нібито імплантував йому в мозок "чужорідні матеріали", які контролювали його дії.

Про це розповіла його сестра, 33-річна Трейсі Браун, в інтерв’ю для Daily Mail.

За її словами, розмова з братом відбулася через шість днів після його затримання. Браун стверджував, що вбив Ірину Заруцьку через те, що вона «читала його думки».

"Я поранив руку, коли її штрикнув. Я навіть не знав цієї жінки. Я ніколи не говорив із нею, жодного слова. Це страшно, чи не так? Чому хтось би накинувся на когось без причини?" — сказав нападник.

У день нападу Браун їхав до лікарні, щоб "позбутися цього матеріалу", і наголосив, що хоче, щоб поліція розібралася з тим, що "контролює його мозок". Його сестра вважає, що чоловік не має бути на волі, зазначаючи, що він раніше неодноразово звертався до лікарні з шизофренією, але лікування закінчувалося швидко або його звинувачували у зловживанні системою 911.

Ірина Заруцька, біженка з України, була жорстоко вбита 22 серпня на станції швидкісного трамвая в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. Підозрюваного, Декарлоса Брауна, заарештували невдовзі після події. Поліція повідомила, що він є безпритульним і має багату кримінальну історію з арештами, починаючи з 2011 року.

Президент США Дональд Трамп 9 вересня заявив, що вимагає смертної кари для нападника, назвавши його "божевільним монстром". Він також звинуватив демократів у недостатній боротьбі зі злочинністю.

Американський мільярдер Ілон Маск 10 вересня пообіцяв виділити $1 мільйон на створення муралів із зображенням убитої Ірини Заруцької.

