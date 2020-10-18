Вчені довели, що захворювання нирок підвищує ризик смерті у людей, хворих на COVID-19

Високий ризик смерті може бути наслідком «перехресного зв’язку» між легенями й нирками

Вчені з Великої Британії та Ірландії підтвердили, що проблеми з функціонуванням нирок у пацієнтів, інфікованих коронавірусом, підвищують ризик смерті.

Про це йдеться у дослідженні британських та ірландських анестезіологів у журналі Anaesthesia, пише "Громадське".

Дослідники проаналізували дані 372 людей, хворих коронавірусною хворобою, які перебували у відділеннях інтенсивної терапії та з’ясували, що у 216 пацієнтів були проблеми з нирками, а з них 50% померли. Зі 156 людей, у яких були здорові нирки, померли 32 людини, що склало 21%.

Вчені-анестезіологи припускають, що високий ризик смерті може бути наслідком «перехресного зв’язку» між легенями й нирками. Автори дослідження додають, що на нирки також впливають токсичні препарати, які використовують лікарі для пацієнтів із коронавірусом.

Що було відомо раніше?

Раніше лікарі зазначали, що захворювання нирок впливає на загальний стан пацієнтів із коронавірусом, але тепер це науково доведено. Наприклад, у квітні 2020 року вже була статистика, яка показувала, що 88% померлих (а їх тоді було 20), вже мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень. Тому вік і наявність супутніх захворювань виявилися основними чинниками летальності серед пацієнтів із COVID-19.

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