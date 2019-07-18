Вечірнє зведення: Бойовики відкривали вогонь шість разів, один український військовий отримав поранення
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі поблизу ПІСКІВ з напрямку ВЕСЕЛОГО – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
поряд ТРОЇЦЬКОГО з напрямку БЕТМАНОВОГО – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
околиці КАМ'ЯНКИ з напрямку ЯСИНУВАТОГО – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту ВОДЯНЕ з напрямку АЗОВА – зі станкового протитанкового гранатомету, йдеться у повідоленній на сторінці ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:
неподалік МАЙОРСЬКА з напрямку ШАХТИ 6-7 – з гранатомету підствольного та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
17 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. З них 1 раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – міномету калібру 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Факти турбуючого вогню противника зафіксовано поблизу населених пунктів Миколаївка, Широкине, Мар'їнка, Водяне, Павлопіль, Богданівка, Талаківка, Красногорівка, Піски та Катеринівка.
17 липня в районі проведення ООС представниками Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрито 1 грабіж, 8 крадіжок, 2 шахрайства, 2 факти незаконного заволодіння транспортним засобом, 2 факти незаконного обігу зброї та 22 факти незаконного поводження з наркотичними речовинами. За підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації та її найманців затримано та передано до правоохоронних органів 3 особи. Виявлено 48 адміністративних правопорушень.
Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало понад 22000 осіб та 2500 транспортних засобів. 22000 осіб та 2400 транспортних засобів перетнули лінію зіткнення у зворотному напрямку. 24-ом особам було відмовлено в пропуску через лінію розмежування.
Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі. Суспільно-політична та гуманітарна обстановка залишається під контролем об'єднаних сил.
Нагадаємо, представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний нагадав, що 17 липня у Мінську сторони домовилися про початок безстрокової заборони на обстріли півночі 21 липня.
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