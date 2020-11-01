Вітренко про газовий контракт: "Рубалися" за кожен пункт, здавалося, що не підпишемо

"За день до підписання контракту, було відчуття, що ми нічого не підпишемо"

Виконавчий директор НАК Нафтогаз Юрій Вітренко розповів, що в переговорах з РФ з приводу газового контракту ретельно дискутувався кожен пункт, і складалося враження що сторони не встигнуть домовитися до 1 січня.

Про це він розповів в інтерв'ю Ліга.Бізнес, передає "Економічна правда".

"За день до підписання контракту, було відчуття, що ми нічого не підпишемо. Тобто за три дні до Нового року - нічого не вийде, ми не встигнемо домовитися. У нас були дуже різні позиції.

Наприклад, в ніч на 30 грудня ми "рубалися" за кожен пункт. І рубалися так, що розуміли: якщо ми зараз не домовимося, то нічого і не буде", - розповідає топ-менеджер Нафтогазу.

За його словами, основне "рубилово" точилося довколо юридичних моментів, а дедлайн підписання контракту переносився кілька разів, і все одно був трохи прострочений.

"У контракті є купа моментів: коефіцієнти на додаткові потужності транзиту, застосовне право, арбітри і всі юридичні тонкощі. Ось за це все у нас йшло "рубилово". Через це ми і не вклалися в терміни, які вказані в протоколі зустрічі (сторони повинні були домовитися до 29 грудня - ред.).

Ми також не вклалися і в додаткові терміни, відведені на узгодження з правлінням і Кабміном. Умовно кажучи, ми повинні були надіслати готовий варіант 29 грудня о третій годині за Києвом, а прислали лише на ранок наступного дня", - резюмує Вітренко.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" не веде переговорів з Росією про прямі постачання газу. Також немає жодних нових контрактів і нових домовленостей.