Війна на сході: 15 обстрілів за добу і 2 загиблих, окупанти отримали відповідь
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено вісім обстрілів, повідомляє прес-центр ООС.
З мінометів калібрів 120 та 82 мм бойовики стріляли у районі населеного пункту Верхньоторецьке, також з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села Шширокине, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка, з автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту Гнутове, з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – біля села Водяне.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь сім разів.
З артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм і стрілецької зброї окупанти стріляли у районі населеного пункту Новозванівка, з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів – у районі міста Попасна, з мінометів калібру 120 мм – поблизу села Катеринівка.
Загалом окупанти витратили 103 боєприпаси калібрів 152, 120 та 82 мм.
Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули та двоє отримали поранення.
У штабі повідомили, що жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.
За даними розвідки, 2 квітня вогнем у відповідь трьох окупантів було знищено, вісім – поранено.
Станом на 7:00 3 квітня обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.
Нагадаємо, що від початку вівторка внаслідок обстрілів бойовиків двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули та двоє отримали поранення.
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