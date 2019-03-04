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Війна на сході: 15 обстрілів за добу і 2 загиблих, окупанти отримали відповідь

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь сім разів
Минулої доби російські окупаційні війська 15 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому 14 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Війна на сході: 15 обстрілів за добу і 2 загиблих, окупанти отримали відповідь Фото: ООС

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено вісім обстрілів, повідомляє прес-центр ООС.

З мінометів калібрів 120 та 82 мм бойовики стріляли у районі населеного пункту Верхньоторецьке, також з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села Шширокине, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка, з автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту Гнутове, з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – біля села Водяне.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь сім разів.

З артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм і стрілецької зброї окупанти стріляли у районі населеного пункту Новозванівка, з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів – у районі міста Попасна, з мінометів калібру 120 мм – поблизу села Катеринівка.

Загалом окупанти витратили 103 боєприпаси калібрів 152, 120 та 82 мм.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули та двоє отримали поранення.

У штабі повідомили, що жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 2 квітня вогнем у відповідь трьох окупантів було знищено, вісім – поранено.

Станом на 7:00 3 квітня обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.

Нагадаємо, що від початку вівторка внаслідок обстрілів бойовиків двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули та двоє отримали поранення.

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03 04 2019 09:42
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