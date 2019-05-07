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Волкер: Мир в Україні настане, коли Росія виведе свої війська

Коли російські війська залишать територію України, в державі настане мир
Про це написав у Twitter спецпредставник Держдепу США з питань українських перемовин Курт Волкер, поділившись твітом користувача Alex Kokcharov до п'ятої річниці визволення Краматорська і Слов'янська.
Волкер: Мир в Україні настане, коли Росія виведе свої війська Фото: delfi.lt

"Чітке нагадування того, що ключ до миру в Україні полягає у виведенні російських сил. Коли вони підуть, настане мир і покращиться життя місцевих мешканців", - написав він у Twitter, йдеться в "Укрінформ".

 

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Мінські угоди вимагають повного відновлення відносин між Донбасом і Україною.

 

Але для цього Путін вважає необхідно "скасувати указ колишнього президента Порошенка, який організував блокаду регіону".

Напередодні президент Росії Володимир Путін назвав умови "конструктивних переговорів" з президентом України Володимиром Зеленським.

"Діалог можливий, якщо Зеленський почне виконувати свої передвиборчі обіцянки, включаючи встановлення прямих контактів з власними співвітчизниками на Донбасі, переставши називати їх сепаратистами", - заявив Путін.

У свою чергу в Зеленського відповіли на умову Путіна для зустрічі.

"Путін говорив, що треба не обзивати людей і не називати їх сепаратистами. Ми і так всіх називаємо своїми іменами - маріонеток Путіна ми так називаємо. Ми не відштовхуємо людей з окремих районів Донецької та Луганської областей - ми з ними говоримо", - сказав Потураєв.

 

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05 07 2019 14:51
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