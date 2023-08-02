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ПОЛІТИКА

Все більше країн усвідомлюють, що партнерство з росією насправді не в їхніх інтересах – Кірбі

02 серпня 2023, 09:29
Все більше країн усвідомлюють, що партнерство з росією насправді не в їхніх інтересах – Кірбі
Фото: УНН
Зокрема він згадав про держави Африки, а також країни "Глобального Півдня".

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, коментуючи саміт росія-Африка заявив, що все більше країн відмовляються від партнерства з рф.

Про це повідомляє Укрінформ.

"По всьому континенту й на так званому Глобальному Півдні все більше й більше країн усвідомлюють, що партнерство з росією насправді не в їхніх інтересах і не в інтересах їхніх народів – і це стає дедалі більш очевидним", – зазначив Кірбі

За його словами, лише минулого тижня багато лідерів африканських країн відмовилися прилетіти на саміт Африка-росія.

"Вони усвідомлюють, що стали жертвами його безрозсудного рішення вийти із "зернової угоди". Вони усвідомлюють, що продовольча нестабільність, голод, загальна нестабільність, яку вони відчувають на багатьох рівнях, значною мірою пов’язана з війною, яку він веде в Україні", – додав він.

рф тероризмКірбі

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