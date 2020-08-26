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Всесвітній економічний форум відклав збори-2021 у Давосі з січня на початок літа

Протягом тижня ВЕФ проведе в цифровому форматі "Давоські діалоги" високого рівня, на яких ключові світові лідери поділяться своїми поглядами на стан справ у світі у 2021 році
Детальну інформацію про дати та місце перенесених щорічних зборів у 2021 році буде розіслано, тільки-но організатори переконаються, що виконано всі умови, щоб гарантувати здоров'я і безпеку учасників.
Всесвітній економічний форум відклав збори-2021 у Давосі з січня на початок літа Фото: АFP

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у середу вирішив перенести щорічні збори 2021 року в Давосі з січня на початок наступного літа, йдеться в переданому агентству "Інтерфакс-Україна" повідомленні.

"Рішення ухвалювалося нелегко, оскільки світовим лідерам необхідно зібратися разом, щоб розробити спільний шлях відновлення і сформувати "Велике перезавантаження" в епоху після COVID-19. Проте, згідно з рекомендаціями експертів, у січні ми не зможемо зробити це безпечно", - зазначається в релізі.

Згідно з ним, детальну інформацію про дати та місце перенесених щорічних зборів у 2021 році буде розіслано, тільки-но організатори переконаються, що виконано всі умови, щоб гарантувати здоров'я і безпеку учасників.

У повідомленні також зазначається, що протягом тижня ВЕФ проведе в цифровому форматі "Давоські діалоги" високого рівня, на яких ключові світові лідери поділяться своїми поглядами на стан справ у світі у 2021 році.

ВЕФ також зазначає, що з лютого майже 1200 представників ділових кіл, уряду та громадянського суспільства приєдналися до Платформи дій форуму щодо COVID-19 після початку пандемії, а у вересні фокусом Саміту зі стійкого розвитку стануть основні принципи "Великого перезавантаження".

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26 08 2020 16:44
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