Втрата сну може сприяти розвитку хвороб серця у людей з низькими доходами - дослідження
Про це йдеться у дослідженні вчених проєкту Lifepath, опублікованому на MedicalNewsToday, повідомляє "Громадське".
Вчені проєкту, до якого входять представники з Європи, США та Австралії, зібрали докази того, що поганий сон може суттєво сприяти ризику появи серцево-судинних захворювань у людей, які перебувають у фінансово-скрутному стані.
"Люди, які відчувають соціальні негаразди протягом життя, частіше скаржаться на проблеми, пов’язані зі сном… Зокрема, це люди, які живуть у неблагополучних районах або пережили негаразди в дитинстві. А недостатній сон пов'язаний з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань" - йдеться у повідомленні вчених.
При цьому, на їх думку, вплив сну на хвороби серця, відрізняється у чоловіків і жінок. У чоловіків брак сну пояснює 13,4% зв'язку між малооплачуваними професіями та ішемічною хворобою серця у чоловіків.
Що стосується жінок, у них цей зв’язок прослідкували меншою мірою. Дослідники припускають, що це може бути тому, що більшість жінок стикаються зі значно більшим тягарем обов'язків поза роботою. На їх думку, домашні клопоти більше впливають на втрату сну, ніж низькі доходи.
Дослідники проаналізували дані понад 111 тис. учасників у восьми різних групах з чотирьох країн: Франції, Великобританії, Швейцарії та Португалії. Команда розділила учасників на різні соціально-економічні категорії, залежно від рівня доходу та занять їхніх батьків.
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