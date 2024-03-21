Вишеградська четвірка не домовилися про військову допомогу Україні

Міністри закордонних справ країн Вишеградської четвірки зійшлися на думці, що агресія росії проти України є порушенням міжнародного права і територія України має залишатись у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Про це вони сьогодні заявили на пресконференції після зустрічі, передає агенція Укрінформ.

Разом з тим, в деяких інших аспектах підтримки України міністри не були одностайними.

Так, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив про необхідність збільшити підтримку України в усіх сферах, включаючи військову. Ліпавський сказав, що в інтересах усього регіону, щоб російська армія залишалася якнайдалі від його кордонів.

"Європа сьогодні в небезпеці, і необхідно вміти на це реагувати", - заявив глава МЗС Чехії.

Він подякував тим країнам, які приєдналися до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС, серед яких і Польща, яка пообіцяла фінансовий внесок, матеріально-технічне та логістичне забезпечення. Напередодні Ліпавський з польським колегою Радославом Сікорським обговорили це питання під час двосторонніх переговорів.

Проте глава МЗС Словаччини та Угорщини Юрай Бланар і Петер Сійярто заявили, що їхні країни не будуть постачати зброю Україні.

"Ми більше не робитимемо військових поставок в Україну, тому що вважаємо, що цей конфлікт не має військового вирішення", - заявив словацький міністр.

На запитання, чи готовий він вести переговори з російським міністром Сергієм Лавровим, Бланар сказав, що ми дуже прагматичні, в жодному разі не апологети росії.

"Але що ми будемо робити з Росією, якщо вона не зупиниться? Створимо нову залізну завісу?", - спитай він.

Глава МЗС Угорщини заявив, що його країна не постачала і не постачатиме жодної зброї Україні. Він назвав заяви щодо введення військ в Україну небезпечними.

Питання допомоги Україні сьогодні обговорюють у Брюсселі лідери країн ЄС.

Мова йде про чеську ініціативу закупівлі озброєнь для України на межами Європи.