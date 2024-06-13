Взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики та опалення – BBC

Частково проблема полягає в тому, що пошкоджені теплові та гідроелектростанції важко і дорого ремонтувати.

російські окупаційні війська своїми обстрілами знищили половину електрогенеруючих потужностей в Україні. За найгіршого розвитку подій, взимку українці можуть проводити без світла та опалення до 20 годин.

Про це пише BBC.

Україна купує електроенергію в Європейському Союзі, щоб спробувати покрити дефіцит. Міністерство енергетики заявило, що в середу, 12 червня, планує імпортувати найбільшу кількість електроенергії на сьогоднішній день.

Однак цього недостатньо для покриття дефіциту, тому по всій країні були заплановані відключення електроенергії, щоб захистити критично важливі об'єкти інфраструктури, такі як лікарні та військові об'єкти. Очікується, що ситуація погіршиться ще більше з підвищенням температури, коли люди почнуть вмикати кондиціонери.

При цьому, якщо росія продовжить бити по електростанціях в Україні, то, за найгіршим сценарієм, наступної зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення, кажуть у ДТЕК. Частково проблема полягає в тому, що українські теплові та гідроелектростанції важко і дорого ремонтувати.

"На ремонт деяких з них підуть роки, а інші, можливо, ніколи не будуть відновлені", – заявила Марія Цатурян з "Укренерго".

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки допоможуть відновити, диверсифікувати та захистити українську енергетику від російських ударів, а також зробити її відповідною до європейських стандартів.