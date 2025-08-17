WSJ назвав два сценарії закінчення війни в Україні

кремль наполягає на отриманні контролю над усім Донбасом

Зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором путіним на Алясці завершилася, і мир в Україні поки що не настав. Але два найімовірніші варіанти завершення війни вже проглядаються.

Про це пише The Wall Street Journal (WSJ).

Так, Україна може втратити територію, але зберегтися як суверенна, нехай і скорочена, держава. В іншому разі вона може втратити і територію, і суверенітет, повернувшись у сферу впливу кремля.

"Що саме станеться і коли, неясно після Аляски, яка зруйнувала надії на дипломатичний прорив", - написало видання.

WSJ нагадує, що путін відкинув вимогу США та Європи щодо припинення вогню, і натомість дав зрозуміти, що продовжуватиме війну доти, доки Україна та Захід не будуть готові задовольнити його ширші геополітичні цілі.

А серед цих цілей, як зазначило видання: відновити політичний вплив рф в Україні, відновити сферу впливу москви на сході Європи та повернути собі статус великої світової держави. Саме заради цього путін і розпочав війну у 2022 році. Хоча спроби рф захопити Київ повністю провалилася і вона має лише незначні успіхи на полі бою, надії України на повне вигнання окупантів також потьмяніли з огляду на виснаження її власної армії. WSJ зазначає, що це залишає два можливих варіанти завершення війни і ось що вони означають і від чого залежать.