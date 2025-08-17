WSJ назвав два сценарії закінчення війни в Україні
17 серпня 2025, 12:23
Фото: Генштаб ЗСУ
кремль наполягає на отриманні контролю над усім Донбасом
Зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором путіним на Алясці завершилася, і мир в Україні поки що не настав. Але два найімовірніші варіанти завершення війни вже проглядаються.
Про це пише The Wall Street Journal (WSJ).
Так, Україна може втратити територію, але зберегтися як суверенна, нехай і скорочена, держава. В іншому разі вона може втратити і територію, і суверенітет, повернувшись у сферу впливу кремля.
"Що саме станеться і коли, неясно після Аляски, яка зруйнувала надії на дипломатичний прорив", - написало видання.
WSJ нагадує, що путін відкинув вимогу США та Європи щодо припинення вогню, і натомість дав зрозуміти, що продовжуватиме війну доти, доки Україна та Захід не будуть готові задовольнити його ширші геополітичні цілі.
А серед цих цілей, як зазначило видання: відновити політичний вплив рф в Україні, відновити сферу впливу москви на сході Європи та повернути собі статус великої світової держави. Саме заради цього путін і розпочав війну у 2022 році. Хоча спроби рф захопити Київ повністю провалилася і вона має лише незначні успіхи на полі бою, надії України на повне вигнання окупантів також потьмяніли з огляду на виснаження її власної армії. WSJ зазначає, що це залишає два можливих варіанти завершення війни і ось що вони означають і від чого залежать.
Як пише видання, Україна змирилася з тим, що в неї недостатньо військової потужності для повного повернення своїх земель. Президент України Володимир Зеленський уже заявив про готовність вести територіальні переговори. Найкращим сценарієм для Києва та його європейських партнерів, ймовірно, буде обмеження росії вже окупованими землями. А кремль наполягає на отриманні контролю над усім Донбасом.
Але головне питання полягає в тому, що буде з рештою 80% території України. Київ і його європейські союзники хочуть забезпечити майбутню безпеку і суверенітет територій, що залишилися, поєднуючи потужну українську військову оборону і західну допомогу у сфері безпеки. Так звана "коаліція охочих" на чолі з Великою Британією і Францією хоче розмістити частину своїх військ в Україні як додатковий стримувальний фактор проти майбутнього російського нападу.
Європейські лідери сподіваються, що США приєднаються до гарантій безпеки України, і останніми днями їх надихає відкритість Трампа до цього питання. Однак можлива роль США в цьому питанні залишається неясною. Такий результат нагадував би закінчення Корейської війни 1953 року, внаслідок якої півострів виявився розділеним, а Південна Корея відтоді перебувала під захистом, не в останню чергу завдяки США.
"Однак для путіна результат, подібний до корейського, був би рівносильний історичному провалу", - констатувало видання.
Журналісти пояснили, що таким чином, путін отримає 20% української території - окремі її ділянки перетворяться на руїни, але втратить більшу частину України назавжди, спостерігаючи, як західні війська захищають країну, яку він називає братньою.
"Наразі російська точка зору полягає в тому, що ця війна нежиттєздатна, але Україна ще менш стійка, і на той час, коли економічні проблеми змусять рф її припинити, Україна вже програє", - висловив думку Яніс Клюге, експерт з російської економіки з Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки.