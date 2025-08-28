Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ВМС США готують масштабний морський парад, щоб підняти настрій Трампу

28 серпня 2025, 19:44
ВМС США готують масштабний морський парад, щоб підняти настрій Трампу
Парад не вразив - тепер у хід ідуть кораблі.

Американські ВМС планують провести великий морський парад на тлі невдоволення Дональда Трампа військовими святкуваннями, приуроченими до його дня народження. 

Про це пише The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, 79-річний президент США залишився розчарованим червневим парадом армії, під час якого солдати, за його словами, "марширували не в ногу" і який у соцмережах висміяли як незграбне видовище.

У відповідь на це команда Трампа запропонувала організувати "щось по-справжньому вражаюче". 

Сам президент висловив сподівання, що ВМС США зможуть підготувати "блискуче шоу з бойовими кораблями", яке справить сильніше враження.

Нагадаємо, що Трамп у свій день народження організовував парад з нагоди 250-річчя армії США.

 

СШАвмсморський парад

