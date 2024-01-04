Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Як росія використовує обмін полоненими для формування свого образу в міжнародному вимірі – ISW

04 січня 2024, 11:17
Як росія використовує обмін полоненими для формування свого образу в міжнародному вимірі – ISW
Джерело: https://t.me/dmytro_lubinetzs
ISW підкреслив знаковість нового обміну військовополоненими — найбільшого від початку вторгнення і першого з серпня 2023 року.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають невипадковим збігом той факт, що росія погодилася на найбільший обмін полоненими від початку війни на тлі нових доказів злочинного поводження окупантів з українськими військовополоненими.

Про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни.

ISW підкреслив знаковість нового обміну військовополоненими — найбільшого від початку вторгнення і першого з серпня 2023 року. Загалом це був 49-й обмін, в Україну повернулося 230 військовослужбовців та цивільних, деякі з них потрапили в полон майже два роки тому, на острові Зміїний чи в Маріуполі. Міноборони росії, своєю чергою, заявило, що в рф повернулися 248 російських військовослужбовців. Обидві сторони відзначили роль Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) як посередника в обміні.

На думку експертів ISW, заслуговує на увагу той факт, що рф саме зараз погодилася взяти участь у найбільшому обміні військовополоненими від початку війни та першому обміні за п’ять місяців. Раніше представники України наголошували, що росія заморозила обміни військовополоненими з неуточненої причини. Більше того, за останні кілька тижнів відбулися кілька інцидентів, коли російські окупанти вочевидь грубо порушували норми Женевських конвенцій щодо українських військовополонених — зокрема використовували їх як живий щит або розстрілювали явно беззбройних українців, що вже здалися в полон. Тож, як припускають аналітики ISW, керівництво росії, можливо, вирішило погодитися на такий великий обмін військовополоненими саме в цей час, "щоб підірвати доповіді про жорстоке поводження росіян з українськими військовополоненими та представити росію як [нібито] зацікавлену у використанні рамок міжнародного права та норм". ISW часто оцінював раніше, що російські високопосадовці дуже зацікавлені в створенні ілюзії про те, що росія нібито дотримується гуманітарних та інших правових норм, тож час нового обміну військовополоненими з Україною може бути частиною цієї ширшої інформаційної операції, припускають в ISW.

В ISW також нагадують, як розлютив російських воєнкорів минулорічний великий обмін полоненими, коли у вересні 2022 року вдалося повернути 215 осіб, зокрема 188 захисників Азовсталі та Маріуполя і лідерів Азову — натомість росії віддали 55 полонених включно з Віктором Медведчуком. Тож цього разу російські провоєнні кола загалом схвально відгукнулися про обмін через дещо більше співвідношення росіян, що повернулися в рф.

Нагадаємо, у середу, 3 січня, Україна повернула понад 200 своїх військових і цивільних громадян із російського полону.

полоненіобмінрф тероризм

Останні матеріали

Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Технології
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Переклад iPress – 04 січня 2024, 12:13
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Політика
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Переклад iPress – 04 січня 2024, 08:06
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Політика
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Переклад iPress – 03 січня 2024, 16:35
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Політика
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Переклад iPress – 03 січня 2024, 12:12
Переоцінка очікувань. Які стали проблемою самі собою – Лоуренс Фрідман
Політика
Переоцінка очікувань. Які стали проблемою самі собою – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 03 січня 2024, 09:07
Вийти на кордони 1991 року. Всі території, які Україна повинна звільнити – Інститут вивчення війни
Політика
Вийти на кордони 1991 року. Всі території, які Україна повинна звільнити – Інститут вивчення війни
Переклад iPress – 02 січня 2024, 16:12
На фронті йдуть активні бої. Україна стримує росіян і відбиває їхні атаки – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
На фронті йдуть активні бої. Україна стримує росіян і відбиває їхні атаки – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 січня 2024, 12:23
Кінець 2023 року. Українці показали високий клас, тоді як росіяни витратили намарно свої ракети – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Кінець 2023 року. Українці показали високий клас, тоді як росіяни витратили намарно свої ракети – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 січня 2024, 08:35
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється