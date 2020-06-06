Якщо ви вставляєте чужі фото з Instagram на свій сайт через фрейм, то можете порушувати авторські права
Про це речник Instagram повідомив виданню "Ars Technica", зазначає "Громадське".
"Політика нашої платформи вимагає в третіх сторін наявності необхідних прав від належних правовласників. Це означає і забезпечення того, що в них є ліцензія на поширення цього контенту, якщо така ліцензія потрібна за законом", - йдеться в коментарі представника соцмережі.
На практиці це означає, що за поширення посту з Instagram на іншому онлайнресурсі без дозволу його автора вас теоретично можуть притягти до відповідальності за порушення авторських прав. Але, як зазначає Ars Technica, не все так просто.
Річ у тім, що поширення постів з Instagram без дозволу вже було предметом двох судових позовів. Ресурс Mashable виграв суд і відстояв своє право на публікацію посту, а от Newsweek - програв (і ще оскаржує рішення в суді).
То чи означає це, що зараз поширення посту з Instagram є порушенням авторського права? Як пояснює Ars Technica, не зовсім. Суд поки не заперечив, що Instagram може давати субліцензію на поширення фото соцмережі (а не на саме фото). Утім для цього потрібні докази такої субліцензії - а в політиках Instagram вони не прописані.
Представник соцмережі додав, що наразі це питання намагаються врегулювати, аби уникнути непорозумінь.
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