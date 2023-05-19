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ПОЛІТИКА

Японія і Франція продовжуватимуть накладати суворі економічні санкції на росію – ЗМІ

19 травня 2023, 12:43
Японія і Франція продовжуватимуть накладати суворі економічні санкції на росію – ЗМІ
джерело trend.az
Обидва лідери також пообіцяли сприяти співпраці в кіберпросторі та космосі, цивільній ядерній енергетиці та підтримці стартапів.

Лідери Японії та Франції домовилися продовжувати підтримувати Україну у боротьбі з вторгненням рф, поглибити двосторонню співпрацю у сферах безпеки та економіки, а також тісно співпрацювати в питаннях, пов'язаних із Китаєм, оскільки військовий та економічний вплив Пекіна в Індо-Тихоокеанському регіоні зростає. 

Про це повідомляє KYODO NEWS.

Під час переговорів у Хіросімі прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент Франції Еммануель Макрон підтвердили, що продовжуватимуть запроваджувати суворі економічні санкції проти росії через її вторгнення в Україну, водночас надаючи потужну підтримку Києву, повідомило Міністерство закордонних справ Японії.

Двосторонні переговори відбулися на полях саміту G7 в Хіросімі. Одним із ключових питань на порядку денного саміту буде те, як G7 має поводитися з Китаєм.

Зустріч відбулася після того, як минулого місяця Макрон викликав суперечки своїм закликом до Європи уникати втягнення у конфлікт США та Китаю навколо Тайваню. 

Китай розглядає самокерований демократичний острів як власну територію, яка з часом має возз'єднатися з материком, і посилює військовий тиск.

Обидва лідери також пообіцяли сприяти співпраці в кіберпросторі та космосі, цивільній ядерній енергетиці та підтримці стартапів.

Кісіда також зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони домовилися про подальше розширення співпраці в галузі економічної безпеки та інших сферах, спираючись на результати перших міжурядових переговорів між двома країнами за участю лідерів і ключових міністрів, що відбулися в березні в Токіо.

Кісіда і Шольц заявив, що сподівається співпрацювати з німецьким лідером, щоб спрямувати дискусії G7 на підтримку і зміцнення міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права.

Обидва лідери, зокрема, погодилися з важливістю співпраці з країнами Глобального Півдня. Деякі з цих країн не стали на бік США та їхніх союзників у підтримці України.

Кісіда також зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери привітали "стійкий прогрес" у виконанні плану дій двох країн щодо забезпечення вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Оголошений у жовтні минулого року план передбачає початок переговорів про підписання двосторонньої угоди про обмін розвідувальною інформацією з питань безпеки.

Нагадаємо, Британія оприлюднила низку нових санкцій проти росії.

ФранціяЯпоніясанкціі проти росії

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