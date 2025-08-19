Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Японія може долучитися до гарантій безпеки для України

19 серпня 2025, 17:29
Японія може долучитися до гарантій безпеки для України
Поки країна розглядає свою можливу роль.
Японія може взяти участь у наданні гарантій безпеки для України. Поки країна розглядає свою можливу роль.
 
Про це повідомив прем’єр-міністр Японії Ішібу Сіґеру, якого цитує Kyodo News.
 
Ішіба зробив цю заяву після того, як генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Японія входить до числа приблизно 30 країн, які входять до "коаліції рішучих" для забезпечення гарантій безпеки.
 
"Ми належним чином відіграємо свою роль, враховуючи те, що ми можемо і повинні зробити в рамках нашої правової бази та можливостей", - сказав Сіґеру.
 
Він зазначив, що поки не може сказати, що конкретно буде роботи Японія.
 
Конституція Японії дозволяє застосування сили лише для власної самооборони, що обмежує дії країни за кордоном. Японські військові беруть участь у миротворчих та антипіратських місіях за кордоном.
 
Сіґеру приєднався до онлайн-зустрічі щодо війни в Україні, яку організували Британія, Франція та Німеччина.
Японіявійна в Українігарантії безпекиросія окупанти

