ЄС має бути готовим до переговорів про розширення з Україною, Молдовою і Балканами – Мецола

Наразі Європейський Союз чекає на доповідь Єврокомісії щодо розширення ЄС.

За умови, що в документі буде позитивна оцінка прогресу країн-кандидатів - ЄС має бути готовим розпочати переговори про входження з Україною, Молдовою і країнами Західних Балкан.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми маємо дочекатися доповіді, що стосуватиметься кожної країни. Позиція Європарламенту чітка: щойно всі умови будуть виконані, ми маємо переходити до наступного кроку. Це означає, що за позитивної доповіді, маємо бути готові розпочати переговори щодо входження. Ми дивимося на Україну й Молдову, на країни Західних Балкан", - заявила президент Європарламенту Роберта Мецола.

Вона додала, що зустріч лідерів ЄС з колегами і партнерами в рамках європейської політичної спільноти, що також відбулася у Гранаді, надала вагомий стимул для подальшого обговорення майбутнього розширення та змін у самому ЄС.

"Вчора ми зустрілися з нашими європейськими партнерами, з нашими сусідами, з ідеєю поглибити і розширити Європейський Союз. Це означає, що нам потрібні реформи. Зараз настав час для обговорення на рівні Європейського Союзу, що ми маємо робити, що працює зараз для 27-ми і що не буде працювати для 32-х, 33-х або для 35-ти. Ми маємо бути надійними у цих процесах. Зустріч вчора дала нам вірний імпульс, щоб вести таку розмову до зустрічей Європейської ради у жовтні та грудні", - додала Мецола.

За її словами, реформи – це про стратегічну автономію. Теж саме ми можемо сказати про бюджет.

"Я говорю також про необхідність перегляду та ухвалення чіткого багаторічного бюджету ЄС. Наші пріоритети змінилися з огляду на вторгнення, енергетичну кризу, пандемію тощо. Весь світ змінився. Тож шлях, яким ми визначаємо спрямування нашого бюджету, має дозволяти досягати поставлених цілей", - підсумувала Мецола.