Матеріали:
Теми:

ЄС має бути готовим до переговорів про розширення з Україною, Молдовою і Балканами – Мецола

06 жовтня 2023, 13:04
ЄС має бути готовим до переговорів про розширення з Україною, Молдовою і Балканами – Мецола
Фото: www.ednist.info
Наразі Європейський Союз чекає на доповідь Єврокомісії щодо розширення ЄС.

За умови, що в документі буде позитивна оцінка прогресу країн-кандидатів - ЄС має бути готовим розпочати переговори про входження з Україною, Молдовою і країнами Західних Балкан.

Про це повідомляє Укрінформ

"Ми маємо дочекатися доповіді, що стосуватиметься кожної країни. Позиція Європарламенту чітка: щойно всі умови будуть виконані, ми маємо переходити до наступного кроку. Це означає, що за позитивної доповіді, маємо бути готові розпочати переговори щодо входження. Ми дивимося на Україну й Молдову, на країни Західних Балкан", - заявила президент Європарламенту Роберта Мецола. 

Вона додала, що зустріч лідерів ЄС з колегами і партнерами в рамках європейської політичної спільноти, що також відбулася у Гранаді, надала вагомий стимул для подальшого обговорення майбутнього розширення та змін у самому ЄС.

"Вчора ми зустрілися з нашими європейськими партнерами, з нашими сусідами, з ідеєю поглибити і розширити Європейський Союз. Це означає, що нам потрібні реформи. Зараз настав час для обговорення на рівні Європейського Союзу, що ми маємо робити, що працює зараз для 27-ми і що не буде працювати для 32-х, 33-х або для 35-ти. Ми маємо бути надійними у цих процесах. Зустріч вчора дала нам вірний імпульс, щоб вести таку розмову до зустрічей Європейської ради у жовтні та грудні", - додала Мецола. 

За її словами, реформи – це про стратегічну автономію. Теж саме ми можемо сказати про бюджет. 

"Я говорю також про необхідність перегляду та ухвалення чіткого багаторічного бюджету ЄС. Наші пріоритети змінилися з огляду на вторгнення, енергетичну кризу, пандемію тощо. Весь світ змінився. Тож шлях, яким ми визначаємо спрямування нашого бюджету, має дозволяти досягати поставлених цілей", - підсумувала Мецола.

 

Європейський союзмецоларозширення

Останні матеріали

Дірявий кордон США на півдні шкодить Україні. Рука кремля спрямовує нелегалів на Захід – ексспічрайтер Джорджа Буша Марк Тіссен
Політика
Дірявий кордон США на півдні шкодить Україні. Рука кремля спрямовує нелегалів на Захід – ексспічрайтер Джорджа Буша Марк Тіссен
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 14:43
Що думають американці про підтримку України. Чи політики враховують цю думку? – Atlantic Council
Політика
Що думають американці про підтримку України. Чи політики враховують цю думку? – Atlantic Council
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 12:43
Нобелівські премії з фізики, хімії, медицини. Перемоги, які впливають на наше повсякденне життя
Технології
Нобелівські премії з фізики, хімії, медицини. Перемоги, які впливають на наше повсякденне життя
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 08:46
росія виводить кораблі ЧФ з бази в Криму після ударів України. Виведення є болючою поразкою для кремля, який захопив півострів 2014 року – WSJ
Політика
росія виводить кораблі ЧФ з бази в Криму після ударів України. Виведення є болючою поразкою для кремля, який захопив півострів 2014 року – WSJ
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 17:07
У Словаччині ми поділяємо страх усіх сусідів України. То чому ж ми повертаємося до росії? – Моніка Компанікова
Політика
У Словаччині ми поділяємо страх усіх сусідів України. То чому ж ми повертаємося до росії? – Моніка Компанікова
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 13:09
Україна ще може здивувати всіх. Український контрнаступ та уроки Франції 1940 року – Майл Пек
Cуспільство
Україна ще може здивувати всіх. Український контрнаступ та уроки Франції 1940 року – Майл Пек
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 09:07
Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Політика
Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 12:33
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Політика
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 00:20
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється