ЄС має підготувати 19-й пакет санкцій проти рф – голова МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви також закликав посилити підтримку України

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Європейський Союз підготувати 19-й пакет санкцій проти росії. Він наголосив на важливості посилення тиску на агресора та збереження трансатлантичної єдності.

Про це він повідомив у соцмережі X.

У своєму зверненні Будріс зазначив, що "справедливий і тривалий мир в Україні є головним пріоритетом".

У дописі міністр Будріс сформулював пріоритетні напрямки, які, на його думку, допоможуть досягти миру в Україні:

підготовка 19-го пакета санкцій ЄС;

продовження тиску на росію;

збільшення військової підтримки України;

пришвидшення шляху України до ЄС;

захист принципів міжнародного права.

"Трансатлантична єдність залишається надзвичайно важливою", – підкреслив Кястутіс Будріс.