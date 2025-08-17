ЄС має підготувати 19-й пакет санкцій проти рф – голова МЗС Литви
17 серпня 2025, 11:19
Фото: news.mail.ru
Міністр закордонних справ Литви також закликав посилити підтримку України
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Європейський Союз підготувати 19-й пакет санкцій проти росії. Він наголосив на важливості посилення тиску на агресора та збереження трансатлантичної єдності.
Про це він повідомив у соцмережі X.
У своєму зверненні Будріс зазначив, що "справедливий і тривалий мир в Україні є головним пріоритетом".
У дописі міністр Будріс сформулював пріоритетні напрямки, які, на його думку, допоможуть досягти миру в Україні:
- підготовка 19-го пакета санкцій ЄС;
- продовження тиску на росію;
- збільшення військової підтримки України;
- пришвидшення шляху України до ЄС;
- захист принципів міжнародного права.
"Трансатлантична єдність залишається надзвичайно важливою", – підкреслив Кястутіс Будріс.