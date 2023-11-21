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ПОЛІТИКА

ЄС може виділити Польщі до $5,7 мільярдів для зниження залежності від енергоносіїв рф – Bloomberg

21 листопада 2023, 12:59
ЄС може виділити Польщі до $5,7 мільярдів для зниження залежності від енергоносіїв рф – Bloomberg
Фото: obozrevatel
Польща запросила загалом приблизно €60 мільярдів у вигляді грантів і кредитів у межах фонду ЄС із відновлення після пандемії та спеціального інструменту, створеного після вторгнення росії в Україну.

Виконавчий орган Європейського союзу незабаром порекомендує виділити частину коштів ЄС для допомоги Польщі в зниженні її залежності від поставок російських енергоносіїв.

Про це повідомляє Bloomberg.

Максимальна сума беззастережного попереднього фінансування, до якого може отримати доступ Варшава, становить п'яту частину сукупних €2,8 млрд у вигляді грантів і €23 млрд додаткових кредитів, запитаних у серпні в рамках так званого глави RepowerEU.

"Польща зможе отримати доступ до фондів після того, як міністри фінансів ЄС підтвердять рекомендацію Європейської комісії, що, як очікується, відбудеться на їхньому засіданні 8 грудня. Остаточна сума також підлягає затвердженню міністрами", - пише Bloomberg.

Польща запросила загалом приблизно €60 мільярдів у вигляді грантів і кредитів у межах фонду ЄС із відновлення після пандемії та спеціального інструменту, створеного після вторгнення росії в Україну.

Однак виконавча влада відмовилася виділити більшу частину коштів доти, доки уряд у Варшаві не скасує деякі з найбільш спірних елементів своєї реформи судової системи, яка збільшує політичний вплив на суддів.

ЄСПольщадопомогагранти

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