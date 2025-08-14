ЄС надішле Іспанії допомогу в боротьбі з лісовими пожежами

Міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка запросив від Брюсселя літаки-водобомбардувальники Canadair.

Європейський Союз надсилає два літаки для допомоги Іспанії в боротьбі з лісовими пожежами, що вирують по всій країні, внаслідок яких наразі загинуло троє людей.

Вчора загинув мешканець міста Леон і один пожежник-доброволець, раніше повідомлялося про загиблого біля Мадриду.

Міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка повідомив місцевим ЗМІ, що він запросив від ЄС літаки-водобомбардувальники Canadair для розміщення в найбільш постраждалих регіонах.

“Допомога надається після того, як третя людина загинула під час боротьби з лісовою пожежею в північно-західному регіоні Леон, а Іспанія вперше активувала механізм допомоги ЄС у разі стихійного лиха”, ‒ зазначає видання.

Державне метеорологічне агентство Іспанії AEMET попередило, що спека триватиме до понеділка, а в деяких районах температура перевищить 44°C, що викликає занепокоєння щодо подальшого поширення лісових пожеж.

“Зараз два літаки Canadair не потрібні терміново, але, враховуючи прогноз погоди, ми хочемо, щоб ці літаки якнайшвидше прибули на нашу територію, щоб їх можна було використовувати у разі потреби. Наразі уряд не виключає можливості запиту додаткових пожежників”, ‒ сказав Гранде-Марласка.

За даними цивільної гвардії країни, через пожежі в країні з власних осель евакуювали тисячі людей.