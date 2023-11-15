ЄС планує заборонити експорт верстатів й деталей машин, які рф може використовувати для виробництва зброї – Bloomberg

Пропозиції будуть обговорюватися цього тижня і вони можуть змінитися до того, як будуть схвалені.

Європейський Союз запропонував заборонити експорт верстатів і деталей, які росія використовує для виробництва зброї для війни проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пропозиція міститься у проекті 12-го пакету санкцій ЄС, який також включає обмеження на поставки російських алмазів та заходи щодо посилення контролю за дотриманням верхньої межі цін на нафту рф. Запропоновані заходи будуть обговорюватися цього тижня, і можуть змінитися до того, як будуть схвалені.

Основна увага нового пакету санкцій спрямована на подальше обмеження здатності кремля обходити санкції ЄС і підтримувати свою військову машину, а також на скорочення джерел доходів москви.

Серед інших товарів, що сприяють виробництву зброї в рф і які ЄС пропонує додати до списку експортного контролю, - хімікати, літієві батареї, термостати, а також двигуни та сервомотори для безпілотних літальних апаратів.

Пакет включає і довгоочікувану заборону на поставки російських алмазів із 1 січня, а також поетапне запровадження непрямої заборони на імпорт російських діамантів, оброблених у третіх країнах. Заборона координується з G7.

У межах заходів із забезпечення дотримання верхньої межі ціни на російську нафту, яка становить 60 доларів за барель за умови залучення західних транспортних або страхових послуг, ЄС пропонує наступні кроки:

запровадити вимогу, щоб сертифікати перевезень включали деталізовані витрати, такі як страхування, фрахт, щоб обійти спроби фальсифікації документів або маскування реальної вартості російської нафти; поріг у 60 доларів повинен застосовуватися до ціни нафти без урахування транспортних та інших витрат, оскільки є побоювання, що ці витрати іноді штучно завищуються;

посилити обмін інформацією для виявлення танкерів, які здійснюють оманливі практики, такі як перевантаження з судна на судно з метою приховування походження або призначення вантажу;

запровадити систему повідомлень, яка вимагатиме дозволу на продаж застарілих танкерів і суден, як спосіб обмежити можливості росії розвивати так званий тіньовий флот, який вона використовує для транспортування нафти поза межами цінового ліміту, деякі продажі юридичним та фізичним особам у росії можуть бути заборонені.

російська нафта зараз торгується значно вище верхньої межі в 60 доларів за барель, яку ЄС та інші країни "Великої сімки" встановили в грудні минулого року. Цей поріг значною мірою обходиться за рахунок використання величезного тіньового флоту танкерів, який створила москва, а це означає, що їй не потрібно використовувати західні кораблі, страхування або інші послуги, які заборонені для вантажів, що продаються вище 60 доларів.

Однією зі скарг на запровадження ліміту ціни було те, що частина фактичної вартості нафти була віднесена до завищених витрат на транспортування і фрахт, що дозволило номінально дотримуватися порогового рівня.

Пропозиції до нового пакету санкцій також включають обмеження на експорт до рф скрапленого пропану, чавуну, мідних дротів, алюмінієвих дротів, фольги, труб і трубок.

ЄС також пропонує: