Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

ЄС посилює вимоги щодо канцерогенів у продуктах харчування

Ми знаємо, що нездорова дієта збільшує ризик раку. Сьогоднішнє рішення має на меті вивести споживачів на перший план, зробивши нашу їжу безпечнішою та здоровішою, як ми обіцяли в рамках Європейського плану боротьби з раком
Єврокомісія в рамках європейського плану боротьби з раком зменшує максимальні рівні присутності канцерогенів у харчових продуктах.
ЄС посилює вимоги щодо канцерогенів у продуктах харчування Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Єврокомісії.
 
"Сьогодні Комісія встановлює нові максимальні рівні кадмію та свинцю у широкому асортименті харчових продуктів. Ці заходи спрямовані на подальше зменшення присутності канцерогенних забруднювачів у продуктах харчування та на підвищення доступності здорової їжі", - йдеться у повідомленні.
 
Ці заходи застосовуватимуться з 30 серпня для максимального рівня свинцю та з 31 серпня для рівня кадмію.
 
"Ми знаємо, що нездорова дієта збільшує ризик раку. Сьогоднішнє рішення має на меті вивести споживачів на перший план, зробивши нашу їжу безпечнішою та здоровішою, як ми обіцяли в рамках Європейського плану боротьби з раком", - сказала єврокомісар з питань охорони здоров'я та харчової безпеки Стелла Кіріакідес.
 
Зазначається, що максимальні рівні кадмію, канцерогенного забруднювача навколишнього середовища, потенційно містяться в таких продуктах харчування, як фрукти, овочі, зернові та олійні культури, і їх буде знижено для деяких із цих продуктів.
 
Крім того, буде знижено максимальний рівень свинцю у багатьох харчових продуктах, включаючи продукти для немовлят та маленьких дітей. Нові максимальні рівні свинцю також будуть встановлені для кількох продуктів, таких як лісові гриби, спеції та сіль.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 08 2021 16:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.