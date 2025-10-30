Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС пригрозив мінську санкціями через повітряні кулі з контрабандою

30 жовтня 2025, 10:19
ЄС пригрозив мінську санкціями через повітряні кулі з контрабандою
Фото: Ukrinform
Повітряні кулі з контрабандою з бр дестабілізували Литву та зірвали сотні авіарейсів.

Європейський Союз попередив білорусь про можливі нові санкції, якщо мінськ не припинить провокації проти держав-членів ЄС. Йдеться, зокрема, про повітряні кулі з контрабандою, які неодноразово проникали в повітряний простір Литви минулого тижня.

Про це повідомляє пресслужба Європейської Ради. 

"Проти білоруського режиму було запроваджено санкції, і ЄС готовий вжити подальших заходів у відповідь, якщо такі дії триватимуть. Ми не потерпимо жодних гібридних кампаній, спрямованих проти ЄС або будь-якої з його держав-членів", - деться в тексті.  

Інциденти з білоруськими кулями зірвали сотні авіарейсів, завдали шкоди аеропортам та тисячам пасажирів, створивши загрозу дестабілізації в Литві.

"Ці аеростати не просто інструменти контрабанди, а частина ширшої цілеспрямованої гібридної кампанії, яка також включає спонсоровану державою контрабанду мігрантів. Усі ці дії мають бути негайно припинені", – наголосили у Єврораді.

ЄС також підкреслив, що такі дії суперечать обіцянкам Лукашенка щодо поліпшення відносин, та закликав білоруську владу взяти контроль над повітряним простором, кордоном і територією, щоб протидіяти організованій злочинності.

Вчора ми писали, що Литва продовжила закриття кордону з білоруссю до кінця листопада.

 

БілорусьЛитваЄвросоюз

