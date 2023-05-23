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ЄС: Рішення рф порушити кримінальну справу проти МКС – неповага до міжнародного права

23 травня 2023, 08:09
ЄС: Рішення рф порушити кримінальну справу проти МКС – неповага до міжнародного права
Фото: з вільного доступу
ЄС засудив рішення росії порушити кримінальну справу проти прокурора і 3ьох суддів Міжнародного кримінального суду, які були долучені до розслідування злочинів під час російської війни в Україні.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля.

"Європейський союз засуджує кримінальне провадження, що було ініційовано російською владою проти прокурора та суддів Міжнародного кримінального суду. Будь-які російські дії проти мандату МКС та спроби залякати тих, хто залучені до розслідування міжнародних злочинів, що були скоєні в Україні, є політично мотивованими, безпідставними, невиправданими та неприйнятними. Вони є подальшим свідченням кремлівської неповаги до міжнародних правил та міжнародного права", - йдеться в заяві. 

Європейський Союз підтвердив підтримку діяльності МКС. Міжнародний суд це незалежна і неупереджена судова інституція, якій довіряють 120 країн.

"Ми твердо стоїмо поряд із Судом, та залишаємося готовими захищати його співробітників від будь-якого зовнішнього втручання у хід правосуддя та спрямованого на підрив міжнародної системи кримінального правосуддя. Ми закликаємо всі країни-члени захищати принципи та цінності, які викладені у Римському статуті, та залишатися об’єднаними у боротьбі проти безкарності", - скахав Жозеп Боррель.
міжнародний кримінальний судМСК

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