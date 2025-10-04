Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС розширить санкційний список "тіньового флоту" росії ще на 120 суден

04 жовтня 2025, 20:17
ЄС розширить санкційний список
Фото: ООС
Нові санкції заборонятимуть цим суднам вести будь-які операції з фірмами ЄС.

Європейський Союз у межах 19-го пакета санкцій проти росії планує розширити список суден так званого "тіньового флоту" приблизно на 120 одиниць.

Як повідомляє EU Observer, йдеться про російські танкери, що уникають заходів ЄС, не заходять у європейські порти та не користуються послугами європейських компаній, зокрема страхових та постачальників бункерного палива.

Нові санкції заборонятимуть цим суднам вести будь-які операції з фірмами ЄС. Водночас обмеження поки що мають частковий ефект: танкери продовжують вільно проходити водами країн ЄС, транспортувати російську нафту до Азії та користуватися "правом мирного проходу", гарантованим міжнародними угодами.

ЄС і Велика Британія чинять дипломатичний тиск на країни, де ведуться суднові реєстри, щоб виключати із них судна, які потрапили під санкції. За словами експертки лондонської компанії Windward Мішель Візе Блокман, додатковою проблемою стають "шахрайські реєстри" та судна під фальшивими прапорами, які фактично діють поза міжнародним правопорядком.

Windward вже виявила щонайменше 13 таких фіктивних реєстрів.

Нагадаємо, через позицію Австрії Європейський Союз відтермінував ухвалення 19-го пакета санкцій. Розгляд документа перенесли на наступний тиждень.

