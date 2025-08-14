ЄС шукає місце для можливої зустрічі Зеленського, Трампа і путіна

Європейські союзники шукають можливі місця для проведення тристоронньої зустрічі президента України Володимира Зеленського, лідера Сполучених Штатів Дональда Трампа та російського диктатора путіна.

"Союзники "активно" оцінюють кілька європейських місць для можливої зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та путіна", - повідомляє видання з посиланням на власні джерела в ЄС.

Зазначається, що проведення тристоронньої зустрічі залежить від того, як пройде саміт Трампа та Путіна на Алясці, але союзники погоджуються, що місце проведення других переговорів має бути в Європі.

"Якщо завтрашня зустріч буде успішною, очікується, що лідери ЄС та США проведуть телефонний дзвінок щодо наступної зустрічі між усіма трьома лідерами в суботу вдень", - йдеться у статті Sky News.

За інформацією видання, Зеленський раніше пропонував у якості місця зустрічі Рим, але Франція, Фінляндія, Іспанія та Німеччина пропонують Женеву, як більш нейтральну локацію.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп повідомив про заплановану зустріч із путіним, яка відбудеться 15 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски.