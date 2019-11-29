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ЄС виділив 400 млн євро на кредити для українських фермерів: стали відомі умови

Термін залучення дешевих кредитів від ЄС має скласти 10 років
У Міністерстві фінансів України повідомили про умови залучення 400 мільйонів євро кредитів Європейського інвестиційного банку, які мають витратити на кредитування малих фермерів.
ЄС виділив 400 млн євро на кредити для українських фермерів: стали відомі умови Фото: dt.ua

Відповідно до умов кредитного проєкту, кошти зможуть отримати малі та середні фермерські господарства України через визначений перелік банків, який має погодити ЄС, повідомляє "Громадське".

Термін залучення дешевих кредитів від ЄС має скласти 10 років. Такі кредити будуть надаватися на умовах співфінансування (тобто разом з кредитами в інших банках або з власними коштами аграрних підприємств).

Отримати дешеві кредити зможуть аграрні підприємства, що працюють у сферах:

  • Виробництво зернових та олійних культур;

  • розвиток, модернізація та сертифікація потужностей для сушки, очистки, сортування, тестування і зберігання зернових та олійних культур;

  • реконструкція виробничих потужностей аквакультури та рибного господарства;

  • обладнання та інфраструктура для рибопереробки та консервування;

  • дослідні станції, випробувальні лабораторії, обладнання для досліджень та професійного навчання, служби поширення сільськогосподарських знань та сертифікації, системи контролю та моніторингу рибного господарства

Залучення коштів ЄС уряд погодив 10 липня 2019 року. Також в уряді планують зібрати всю інформацію про дешеві кредити для бізнесу на одному інформаційному порталі.

Нагадаємо, що уряд обіцяє кредити під 3-5% на купівлю землі

 

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29 11 2019 12:30
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