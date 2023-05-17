ЄС заборонить імпорт СПГ із росії "рано чи пізно" – міністр енергетики Іспанії

Імпорт російського СПГ знаходиться в центрі уваги.

Країни Європейського союзу рано чи пізно погодяться заборонити імпорт зрідженого природного газу СПГ із росії.

Про це повідомляє міністр екологічного переходу Іспанії Тереза Рібера, повідомляє Reuters.

"Це станеться швидше раніше, ніж пізніше", - сказала міністр, коли її запитали, чи виявить ЄС політичну волю для заборони імпорту російського СПГ.

Reuters пише, що в умовах заборони на імпорт російської нафти та нафтопродуктів та різкого скорочення потоку російського газу трубопроводами імпорт російського СПГ знаходиться в центрі уваги.

У березні країни ЄС погодилися шукати юридичний варіант, щоб заборонити російським компаніям постачати СПГ у блок. У березні Рібера направила листа імпортерам СПГ та великим операторам в Іспанії з проханням не підписувати нові контракти на купівлю російського зрідженого газу після закінчення терміну дії існуючих контрактів.

"Якщо ми хочемо бути послідовними, нам слід сказати, що ми більше не збираємося купувати російський СПГ. У майбутньому це рішення про заборону імпорту СПГ із рф буде все простіше прийняти", - додала міністр.

Раніше ми писали, що ЄС виступає проти додавання заборони на будівництво російського газопроводу до пакету санкцій.