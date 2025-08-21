Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС закликає Трампа розгорнути винищувачі в Європі – The Times

21 серпня 2025, 11:29
ЄС закликає Трампа розгорнути винищувачі в Європі – The Times
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Зокрема, європейські військові керівники обговорюють розгортання американських винищувачів F-35 в Румунії.
Країни Євросоюзу закликають президента США Дональда Трампа розгорнути літаки в Румунії для охорони України.
 
Про це повідомляє The Times.
 
Зокрема, європейські військові керівники обговорюють розгортання американських винищувачів F-35 в Румунії. Саме там НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення росії.
 
18 серпня під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським та європейскьими лідерами Дональд Трамп виключив можливість розгортання американських військ на території України, але заявив, що готовий надати "повітряну" підтримку в рамках гарантій безпеки США.
 
Після цієї зустрічі військові керівники з Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Італії зібралися у Вашингтоні на запрошення голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Дена Кейна для обговорення логістики американської підтримки.
 
Зараз НАТО патрулює повітряний простір над Чорним морем з авіабази Міхайла Когальнічану в Румунії. Під час війни в Іраку вона була хабом для американських сил.
 
Окрім американських винищувачів, що базуються в Румунії, європейські країни хочуть гарантій щодо подальшого використання американських супутників для GPS та розвідки в Україні.
 
Вони також хочуть отримати від США постачання зенітних ракет Patriot і Nasams для відбиття російських атак і дозвіл на польоти розвідувальних літаків над Чорним морем. Королівські військово-повітряні сили Великої Британії з початку війни проводять розвідувальні місії на літаках Rivet Joint, проте для польотів Boeing потрібне схвалення Сполучених Штатів.
війна в Українівинищувачіросія окупанти

Останні матеріали

Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському
Політика
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському "дуже хороші" гарантії безпеки для України – The Times
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 16:32
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 11:43
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Політика
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 16:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється