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ЄСПЛ починає розгляд справи України і Нідерландів проти росії

23 вересня 2024, 13:38
ЄСПЛ починає розгляд справи України і Нідерландів проти росії
Фото: Дзеркало тижня
Представники держави-відповідача не з'явилися на слухання, але обидва позивачі були присутні.

На початку літа відбулися слухання в Європейському суді з прав людини щодо спільної справи України і Нідерландів проти росії. 

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів суддя ЄСПЛ від України Микола Гнатовський.

"Вони заявляли свої вимоги та відповідали на питання суддів. 26 інших держав-учасниць Ради Європи, які увійшли в цю справу як треті сторони. Їхні представники також були присутні і теж обговорювали з судом відповідні правові позиції, відповідали на питання, робили заяви. Була спільна позиція 26 держав", - заявив Гнатовський.

За його словами, окремі виступи підготували представники Британії і Польщі.

"Судді почали обговорення. Як в українських судах кажуть, перейшли в нарадчу кімнату. Тобто обговорення того, яким має бути рішення в цій справі по суті, воно триває. І будемо сподіватися, що у максимально розумні строки буде вже це рішення, по суті", - додав він.

Суддя ЄСПЛ зазначає, що попереду ще чимало роботи, адже обсяг доказів та юридичних питань є значним, але він висловив сподівання, що рішення буде ухвалено у максимально розумні строки.

"Я хотів би бути оптимістом і думаю, що достатньо оперативно суд може це рішення ухвалити. Це будуть сотні і сотні сторінок, це буде дійсно рішення, яке матиме не лише юридичну, а я б сказав, історичну вагу", - додав він.

Також влітку Європейський суд з прав людини визнав порушення росією прав людини в окупованому Криму.

 

НідерландиЄвропейський суд з прав людиниУкраїна

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