ЄСПЛ прийняв рішення на користь України у позові про виплату пенсій в ОРДЛО Адміністративні суди трьох інстанцій частково задовільнили цей позов, визнавши п. 2 нечинним на підставі, що Кабмін вийшов за межі своїх повноважень, приймаючи його

Суд своїм рішенням визнав неприйнятною заяву у справі Kandyba and Others v. Ukraine, no. 33137/16. Позов проти України подала група пенсіонерів з ОРДЛО.

Європейський суд з прав людини прийняв рішення на користь України за позовом від групи пенсіонерів з Луганська, які не змогли добитися поновлення виплат пенсій на окупованій території та поскаржилися на порушення їхнього права на власність і права на справедливий суд. Як пише "Європейська правда", про це повідомив заступник міністра юстиції України - уповноважений з питань ЄСПЛ у Міністерстві юстиції України Іван Ліщина, який представляв уряд у цій справі. Суд своїм рішенням визнав неприйнятною заяву у справі Kandyba and Others v. Ukraine, no. 33137/16. Позов проти України подала група пенсіонерів з ОРДЛО. Спершу вони звернулись до українських адміністративних судів, оскаржуючи постанову Кабміну № 595, за п.2 якої соціальні виплати на окупованих територіях були призупинені до її повернення під контроль органів державної влади. Заявники вимагали визнання цього положення незаконним та поновлення їм пенсійних платежів. Адміністративні суди трьох інстанцій частково задовільнили цей позов, визнавши п. 2 нечинним на підставі, що Кабмін вийшов за межі своїх повноважень, приймаючи його. Водночас у вимозі про поновлення платежів суди відмовили, пояснивши це тим, що заявники звернулись до неналежних відповідачів. Заявники звертались до багатьох органів із вимогою про поновлення пенсійних платежів на підставі судових рішень, але їм було відмовлено, потім до адмінсудів з позовом про незаконну бездіяльність виконавчих органів - і також отримали відмову. Після цього заявники звернулися до ЄСПЛ, скаржачись на порушення ст. 6 Конвенції (право на справедливий суд) та ст. 1 Першого протоколу (право власності) в зв’язку із невиконанням судового рішення на їхню користь. ЄСПЛ визнав заяву неприйнятною як таку, що очевидно необґрунтованою. Він посилався, зокрема, на рішення судів у другій справі ініційованій заявниками, якими їм було відмовлено у скарзі про незаконну бездіяльність при виконанні рішень, та зазначив, що заявники не звернулись із позовами про поновлення платежів до відповідних судів. "Суд приймає аргумент уряду про те, що держава не могла бути обґрунтовано зобов’язана виконати рішення шляхом дій, які не були чітко зазначені судом (Київським окружним адміністративним судом - ЄП) при прийнятті рішення, і що заявники могли та мали… звернутись із окремими позовами проти відповідних відповідачів для відстоювання своїх прав. Більше того, з обставин справи не випливає, та заявниками не стверджується, що подання таких позовів становило б додатковий тягар для них…", - йдеться у п. 55 рішення суду. Раніше у 2018 році ЄСПЛ в одному з перших рішень щодо порушення прав громадян внаслідок конфлікту на Донбасі постановив, що Україна не несе відповідальності за проблеми зі здійсненням судочинства в окремих регіонах Донецької та Луганської областей. Читайте також: Зеленський про пенсії європейського рівня: очікувати не варто

