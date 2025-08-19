Єврокомісія відреагувала на зупинку транзиту нафти через "Дружбу"

Речниця наголосила, що Єврокомісія перебуває в контакті з угорською та словацькою владою

Європейська комісія заявила, що українська атака на нафтопровід "Дружба" не впливає на постачання нафти до Угорщини та Словаччини, попри скарги Будапешта в бік Києва.

Про це повідомляє Diario Estrategia.

На пресконференції в Брюсселі речниця ЄС Єва Грнцирова зазначила, що "немає чіткої інформації" про походження атаки на інфраструктуру. Речниця підкреслила, що атака не впливає на енергопостачання до ЄС.

"Ми перебуваємо в контакті з угорською та словацькою владою, і головне, що призупинення не впливає на безпеку постачання, що завжди є пріоритетом для Європейської комісії", – каже вона.

Нагадаємо, після українських ударів нафтопровід "Дружба" зупинив свою роботу. У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє", яка розташована у Тамбовській області. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа.