Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Єврокомісія відреагувала на зупинку транзиту нафти через "Дружбу"

19 серпня 2025, 21:33
Єврокомісія відреагувала на зупинку транзиту нафти через
Фото: zn.ua
Речниця наголосила, що Єврокомісія перебуває в контакті з угорською та словацькою владою

Європейська комісія заявила, що українська атака на нафтопровід "Дружба" не впливає на постачання нафти до Угорщини та Словаччини, попри скарги Будапешта в бік Києва.

Про це повідомляє Diario Estrategia.

На пресконференції в Брюсселі речниця ЄС Єва Грнцирова зазначила, що "немає чіткої інформації" про походження атаки на інфраструктуру. Речниця підкреслила, що атака не впливає на енергопостачання до ЄС.
 
"Ми перебуваємо в контакті з угорською та словацькою владою, і головне, що призупинення не впливає на безпеку постачання, що завжди є пріоритетом для Європейської комісії", – каже вона.
 
Нагадаємо, після українських ударів нафтопровід "Дружба" зупинив свою роботу. У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє", яка розташована у Тамбовській області. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа.
війна в Україніросія окупантинафтопровід Дружба

Останні матеріали

Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському
Політика
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському "дуже хороші" гарантії безпеки для України – The Times
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 16:32
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 11:43
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Політика
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 16:18
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 11:42
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Політика
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 09:27
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Політика
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 11:00
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Політика
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 07:17
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється