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ПОЛІТИКА

Єврокомісія виділила Румунії €126 млн на розширення портів для українського експорту

12 січня 2024, 15:29
Єврокомісія виділила Румунії €126 млн на розширення портів для українського експорту
Фото: Укрінформ
Допомога буде надана у вигляді грантів у розмірі до €10 млн. логістичним компаніям, що працюють у румунських портах.

Європейська комісія виділила €126 млн для підтримки інвестицій у порти Румунії, які зіткнулися зі збільшенням торгових потоків після початку війни росії проти України. Цей захід полегшить торгівлю України відповідно до цілей плану дій ЄС "Шляхи солідарності".

Про це повідомляє Єврокомісія.

Допомога буде надана у вигляді грантів у розмірі до  €10 млн. логістичним компаніям, що працюють у румунських портах, розташованих на: східному кордоні ЄС (Констанца, Галац, Джурджу); канал Дунай-Чорне море (Поарта-Альба, Мідія та Наводарі); Сулінський канал або "порти-супутники" Констанци (Мідія та Мангалія).

Як зазначається в повідомленні, Румунія повідомила Єврокомісію про свої плани підтримати компанії в румунських портах для інвестування в додаткові вантажно-розвантажувальні або складські потужності для переробки товарів, що відхилилися від їх звичайних торгових маршрутів через війну росії проти України та крах прямих морських експортних маршрутів. України. Схема з бюджетом 126 млн євро діятиме до 31 грудня 2024 року.

"Ця схема вартістю €126 млн дозволить Румунії скоротити вузькі місця, що виникли через раптове збільшення кількості товарів, що прибувають до портів узбережжя Дунаю та Чорного моря. Ця допомога допоможе портовим операторам обробляти та зберігати товарів, тим самим знижуючи блокаду, викликану війною Росії проти України. Це зробить внесок у план дій ЄС "Шляхи солідарності", не порушуючи при цьому надмірну конкуренцію на єдиному ринку", - заявила Маргрет Вестагер, віце-президент Єврокомісії з конкурентної політики.

Порт Констанца, який в Румунії, зафіксував найвищий експорт зерна в 2023 році завдяки різкому зростанню поставок з України і інфраструктурним проєктам, які фінансуються Європейським Союзом. 

РумуніяЄврокомісіязерно

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